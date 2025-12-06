/사진 = KBS2 불후의명곡

‘1시간에 30억’ 매출을 달성했던 개그우먼 김지혜가 쇼호스트가 자신의 천직임을 고백한다.6일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’은 ‘쇼호스트 가왕전’ 특집이 전파를 탄다. 이번 특집은 대한민국 대표하는 홈쇼핑 완판 신화의 주인공인 염경환, 동지현, 김지혜&김혜린, 안선영, 이민웅, 이찬석 등 6팀이 출격한다.KBS 공채 코미디언에서 쇼호스트 완판녀로 변신, 1시간 만에 30억 매출을 달성한 신화를 쓴 김지혜는 홈쇼핑계에 입문하게 된 계기로 선배 배동성을 꼽아 눈길을 끈다. 김지혜는 “배동성 선배가 홈쇼핑에서 ‘도깨비방망이’를 판 이후, 미국에 수영장 딸린 집까지 샀다는 얘기를 듣고 홈쇼핑에 관심을 갖게 됐다”라며 전설의 시작을 돌아본다.이어 김지혜는 홈쇼핑계에서 '화장품 쇼호스트'로 자리매김하게 되며 운명을 느꼈다고 털어놓는다. 심지어 김지혜는 “제가 개그판에서는 웃긴 사람이 아니었는데, 홈쇼핑에서는 조금만 웃겨도 빵빵 터지더라. ‘내가 이러려고 개그를 했나?’ 생각했다”라고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아낸다.그런가 하면, 김지혜가 홈쇼핑 생태계 교란종으로 떠오른 염경환을 향해 돌직구를 던진다고 해 흥미를 높인다. 김지혜는 “염경환 오빠는 나와 겹치는 품목이 없어서 항상 응원했는데, 얼마 전에 보니 헤어드라이기 방송을 하더라. 그거 나한테 줘라”라고 목소리를 높인다. 데뷔 이래 민머리 헤어스타일을 고수해 온 염경환이 진행하는 헤어드라이어 방송이 어떨지 궁금증이 모인 가운데, 염경환은 “등장할 때 이미 가발을 쓰고 나간다”라고 털어놔 웃음을 자아낸다. 이에 이민웅은 “이건 반칙이죠. 형님 자제하세요”라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.한편, 이날 김지혜&김혜린은 이른바 ‘다매진’을 결성하며 홈쇼핑계 대표곡 다비치의 ‘8282’를 선곡해 다시 부른다. 노련한 김지혜의 무대 매너와 재치, 김혜린의 가창력이 버무려져 홈쇼핑계 다비치 ‘다매진’의 매력을 뽐낼 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr