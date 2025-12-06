사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 이세희가 '멋진 신세계' 출연을 확정했다.이세희는 오는 2026년 방송되는 SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계'에서 '윤지효' 역을 연기한다.'멋진 신세계'는 조선시대 악녀 신서리(임지연 분)와 대한민국 재벌 차세계(허남준 분)의 혐관 로맨스를 그린 작품이다.극 중 이세희는 남자들의 이상형이자, 여자들의 워너비인 톱스타 윤지효로 분한다. 연예계 경력만 십수 년인 윤지효는 정변의 아이콘으로 통하며 포털 내 이상형 월드컵 1위 자리를 놓치지 않았다. 그러나 주위의 관심이 조금씩 신서리에게로 옮겨가면서 미묘한 라이벌 의식을 느끼게 된다.이세희는 500대 1의 경쟁률을 뚫고 KBS2 '신사와 아가씨' 주연 박단단 역으로 눈도장을 찍었다. 이후 '슬기로운 의사생활 시즌2', '진검승부', '미녀와 순정남', '정숙한 세일즈', '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 등에서 활약했다. 최근에는 '전지적 참견 시점'에 출연해 여자 기안84로 큰 화제를 모으기도 했다.'멋진 신세계'는 오는 2026년 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr