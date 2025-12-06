사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 우아한 미모가 돋보이는 일상을 공개했다.최근 오윤아는 자신의 인스타그램에 "모두 감기 조심하셔요~"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 스트라이프 카라 셔츠 위에 머스타드 컬러의 퍼 재킷을 걸치고, 블랙 터틀넥으로 세련된 포인트를 더했다. 단정하게 빗어 내린 긴 흑발과 골드 이어커프, 볼드한 반지들이 우아한 분위기를 한층 끌어올린다.거울 앞에서 단추를 여미며 포근한 눈빛을 짓는 모습은 부드럽고 단아한 매력을 동시에 풍긴다. 자연스러운 조명 아래에서도 매끈한 피부결이 돋보이며, 카메라를 응시할 때의 집중된 표정은 배우로서의 아우라를 드러낸다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니도 감기 조심하세요", "너무 우아한 우리 누님" 등의 반응을 보였다.한편 1980년생으로 45세인 오윤아는 모델로 데뷔했으며 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다. 특히 오윤아는 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment)를 설립하게 됐다며 1인 소속사 오픈을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr