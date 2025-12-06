사진 = 김태리 인스타그램
사진 = 김태리 인스타그램
배우 김태리의 분위기 있는 모습이 시선을 모은다.

최근 김태리는 자신의 인스타그램에 흑백 사진을 게시했다.

사진 속 김태리는 벽에 몸을 기댄 채 고요한 눈빛으로 어딘가를 응시하고 있다. 자연스러운 헤어스타일과 꾸밈없는 얼굴이 담백한 아름다움을 극대화한다. 빛과 그림자가 교차하는 미묘한 질감 속에서 섬세한 이목구비와 감정선이 돋보이며, 흑백임에도 따뜻한 여운이 전해진다.
사진 = 김태리 인스타그램
사진 = 김태리 인스타그램
팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니 사랑해요", "완전 분위기 있어요" 등의 댓글을 남기며 감탄을 쏟아냈다.

한편 1990년생인 김태리는 뛰어난 연기력으로 큰 사랑을 받고 있다. 김태리는 올 상반기 넷플릭스 코리아 최초의 오리지널 애니메이션 '이 별에 필요한'을 공개했는데 우주인과 뮤지션의 세상에서 가장 먼 거리의 롱디 로맨스를 그린 애니메이션이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지