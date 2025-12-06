사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 전현무가 이장우의 주례 부탁에 대한 솔직한 마음을 털어놨다.5일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무와 기안84가 각각 주례자와 사회자로 나선 배우 이장우-조혜원의 결혼식 현장이 공개됐다.이날 전현무는 첫 주례를 앞두고 A4 두 장 분량의 원고를 준비해 눈길을 끌었다.미혼인 채 주례를 담당하게 된 전현무는 "아나운서 때부터 결혼식 사회를 많이 봤다. 각계각층 다 해봤다. 거의 1,000건 이상 했을 거"라며 "최근까지도 한 달에 5번 본 적 있다. 결혼식 사회가 들어와도 긴장을 전혀 안 한다. 대본 없이, 눈감고도 한다"고 자신감을 드러냈다.전현무는 첫 사회 도전인 기안84에게 "신랑도 처음이라 뻘쭘해한다. 버진 로드 길면 박수 끊긴다. 박수와 환호 유도하라" 등의 노하우를 전수해 주기도 했다.원고를 읽던 기안84는 "왜 신부만 주인공이냐. 신랑도 주인공 아니냐"며 의문을 드러냈고, 전현무는 "신부가 오늘 가장 예쁘게 등장하니까"라고 이야기했다. 기안84는 "결혼식 사회로 책 내도 될 것"이라며 감탄했다.결혼식장에 도착한 전현무는 "이걸 내가 하게 되는구나"라며 이장우♥조혜원 성혼선언문에 주례 서명을 했다. 전현무, 기안84 모두 긴장한 상황. 그는 "남의 인생이 걸려있어서 더 긴장된다"고 이야기했다. 서로 의지하는 두 사람을 보던 박나래는 "10년 중 가장 친해 보인다"고 표현해 웃음을 선사했다.첫 주례를 본 전현무는 "생전 처음 보는 광경이었다. 뒤에 있는 하객이 안 보이더라. 신랑, 신부, 나 셋만 있는 착각이 들었다"고 소감을 전했다.주례사 중 전현무는 "장우가 사회 아닌 주례를 부탁했을 때, 처음에는 당황했다. 속된 말로 '먹일라고 하나' 싶더라. 그런데 장우가 '의미 있는 분이 사회 주례 축가를 해줬으면 좋겠다. 의미 있는 사람만 초대하고 싶다'고 했다. 그 꼬임에 넘어갔다"고 전했다.전현무는 이장우♥조혜원을 통해 "저의 결혼관, 이상형을 알게 됐다"고 고백해 눈길을 끌었다. 2000년대식 긴 주례사를 마친 그는 "황신혜 픽이다. 황신혜 누나가 '내가 본 주례 중에 제일 재밌다'고 해줬다. 성공적 핫데뷔다. 주례 문의가 이어질까봐 걱정"이라고 너스레를 떨었다.한편, 이날 방송에는 전 매니저 갑질 의혹이 불거진 박나래가 편집 없이 등장했다. 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 상대로 손해배상 청구 소송을 예고했으나, 박나래 측은 "법적으로 어떤 문제 될 만한 행동을 한 것이 없다. 출연 중인 방송도 예정대로 소화할 것"이라고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr