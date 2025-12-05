그룹 빅뱅 대성, 지드래곤/사진=알앤디컴퍼니, 텐아시아 사진DB

그룹 빅뱅 대성/사진제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

그룹 빅뱅 멤버 대성이 세 가지 사랑 이야기를 담은 새 싱글을 발표한다.대성은 최근 공식 SNS를 통해 새 싱글 '한도초과'의 트랙리스트와 하이라이트 레일러 영상을 순차적으로 공개하며 컴백을 예고했다. 트랙리스트에 따르면 이번 싱글에는 타이틀곡 '한도초과'를 비롯해 '장미 한 송이', '혼자가 어울리나 봐' 총 세 곡이 담긴다.타이틀곡 '한도초과'는 쿠시, 지드래곤, 대성이 다시 힘을 합친 곡이다. 트로트를 기반으로 한 경쾌한 리듬이 중심을 이루며 대성의 밝은 음색이 부각됐다. 두 번째 트랙 '장미 한 송이'는 신스록 사운드를 내세운 러브송이다. 세 번째 트랙 '혼자가 어울리나 봐'는 R&B 발라드로, 이별 감정을 담담하게 표현한 보컬이 특징이다.이후 공개된 하이라이트 레일러 영상에는 세 곡의 음원 일부가 담겼다. 각 트랙의 분위기와 구성 차이가 드러나며 싱글 전반의 색채가 소개됐다.대성은 이번 싱글을 통해 여러 장르를 넘나드는 음악적 시도와 성숙한 보컬 변화를 보여줄 전망이다. 신곡 '한도초과'는 10일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 공개된다. 내년 1월 2일부터 4일까지는 올림픽공원 핸드볼경기장에서 'DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE – SEOUL'이 진행된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr