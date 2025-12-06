/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC ‘무한도전’

MBC ‘무한도전’의 방송 20주년을 기념한 팝업스토어가 팬들을 찾는다. 앞서 공개된 MD 리스트에 따르면 유재석과 노홍철의 모습은 찾아볼 수 없어 이슈가 됐다.‘무도 키즈’ 세대를 비롯한 전 세대 팬들의 관심이 집중되는 가운데, 이번 팝업은 2025년 12월 5일부터 16일까지 여의도 더현대 서울 5층에서 운영된다. 입장은 네이버 사전 예약을 통해 가능하다.‘무한도전’ 20주년을 기념해 마련된 이번 팝업스토어는 오랜 시간 사랑받아 온 예능의 상징적 장면과 분위기를 현대적으로 재구성하며, 팬들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 제공한다.현장에는 ▲각 멤버와 주요 에피소드를 모티브로 한 콘셉트 포토존 ▲재미 요소를 담은 가챠존·인형뽑기존·2026 운세뽑기존 등 체험형 콘텐츠가 준비됐다. 또한 5만원 이상 상품 구매 시 ‘정형돈 타포린백’을 증정하는 이벤트도 진행되어 방문객들의 기대감을 높이고 있다.‘무한도전’ 팝업을 기획한 MBC 관계자는 “20주년을 함께 맞이한 무한도전 팬들에게 일종의 ‘추억 회귀형 공간’을 선사하고자 했다”며 “무도 특유의 감성과 유쾌함을 현장에서 그대로 느낄 수 있게 구성했다”고 밝혔다.짧은 운영 기간에도 불구하고 다양한 볼거리와 한정 MD상품 등이 사전 인기를 끌고 있으며, 이에 팬들 사이에서는 이미 “올해 마지막 필참 행사”라는 반응이 나오고 있다. 행사에 대한 자세한 내용은 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr