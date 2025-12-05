사진=유튜브 채널 '천개미이천희'

배우 공효진이 자신의 '10만 구독자' 유튜브 채널 중단 배경을 직접 말했다.지난 4일 유튜브 채널 '천개미이천희'에는 '공효진의 캠핑 장비 소개! 효진은 그렇게 피카츄가 되. [이천희의 왔텐트 ep.02]'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트는 영화 '윗집 사람들'로 스크린에 복귀한 배우 공효진이었다. 공효진은 이천희와 캠핑을 즐기며 근황을 전했다.공효진은 제작진으로부터 자신의 유튜브 채널 '당분간 공효진'에 대한 질문을 받았다. 마지막 업로드가 5개월 전이라는 지적이 나오자 공효진은 채널명이 오해를 샀다며 설명을 꺼냈다. 그는 "당분간만 하려고 했던 게 아니다. 당분간은 이름이 공효진이라는 뜻이었다"고 말했다.공효진은 올해 여름 내내 미국에 머물며 촬영을 이어갔다고 설명했다. 그는 "그때 참 많은 걸 찍었다. 그런데 내가 너무 소스를 제대로 못 찍고 맥락도 없었다. 계속 거듭된 실망 때문에 당분간은 잠시라는 생각을 했다"며 활동을 멈춘 이유를 밝혔다.공효진은 자신의 채널이 "10만 명을 돌파하긴 했다"고 말했다. 이천희는 "실버버튼인가. 우린 아직 1만도 안 됐다. 10만이면 계속 하셔야죠"라며 부러움을 드러냈다. 공효진은 구독자 유지 상황도 언급했다. 그는 "기분 좋게 했는데 10만이 되다니 싶었다. 그런데 시간이 업로드 없이 지나면서 '안녕' 이런 생각을 했다. 그런데 (구독자가) 그대로더라"라고 말했다.공효진은 채널 폐쇄 의사는 없다고 강조했다. 그는 "채널을 없앨 건 아니다. 어떤 식으로 만들지 계속 찍고 쌓아두고 있다"고 전하며 유튜브에 대한 의지를 남겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr