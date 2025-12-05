사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

비연예인과 결혼한 가수 김종국이 '아이 엠 복서'에서 답답함을 표출했다.5일 방송되는 tvN '아이 엠 복서' 3회에서는 두 번째 파이트, 6 대 6 펀치 레이스 최종 결과와 세 번째 파이트로 가기 위한 탈락자들의 격렬한 1 대 1 데스매치 현장이 공개된다.UDT 출신 미술작가 육준서의 데스매치 차례가 되자 UDT 후배인 덱스는 "내가 다 긴장되네"라며 선배의 활약을 기대한다. 그러나 상대는 육준서보다 체중, 키 등 신체 조건이 좋고 복싱 경력도 압도적으로 많아 어려운 싸움이 예상된다고. 과연 육준서는 강한 상대에 맞서 생존할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.그런가 하면 모두가 상상만 했던 피지컬 끝판왕들의 데스매치, 명현만과 줄리엔 강의 빅 매치가 예고돼 이목을 집중시킨다. 체중은 명현만이 16kg 더 나가지만 줄리엔 강은 리치가 12cm 더 길고 두 사람 다 헤비급인 만큼 한 방 싸움이 될 수 있는 터. 지켜보는 복서들까지 심장이 떨리게 한 이들의 살벌한 대결에 관심이 쏠리고 있다.또 이날 방송에서는 김민욱 팀과 이대영 팀, 조현재 팀과 신동현 팀의 예측 불가 6 대 6 펀치 레이스가 진행된다. 특히 최약체 팀으로 손꼽히는 이대영 팀이 산전수전 다 겪은 베테랑들이 모인 김민욱 팀과 맞붙는 가운데 젊음의 패기와 단합으로 반전을 일으킬 수 있을지 주목된다.더불어 아마추어 엘리트 복서들이 뭉친 조현재 팀과 배구선수 출신, 소방관, 버스 기사 등 다양한 직업군으로 구성된 신동현 팀의 펀치 레이스는 극명한 속도 차이를 보인다. 급기야 지켜보던 김종국이 "훈련을 하고 있으면 어떡해"라며 답답함을 표출했다고.'아이 엠 복서'는 이날 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr