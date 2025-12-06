사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?'에서 인사모 멤버들과 환상의 호흡을 자랑한다. 앞서 '놀면 뭐하니?'의 고정 멤버였던 배우 이이경이 하차 소식을 알렸으며, 유재석이 출연하는 '식스센스: 시티투어2' 측이 10화를 끝으로 막을 내린다고 발표했다.오는 6일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 팬들과의 만남을 준비하는 인사모(인기 없는 사람들의 모임) 멤버들의 모습이 그려진다. 지난 모임에 불참했던 투컷, 허성태까지 출석해 완전체 인사모를 이루며 큰 웃음을 선사할 예정이다.공개된 사진에는 지난 인기투표 결과에 따라 출근하는 인사모 멤버들의 모습이 담겨 있다. 상위권 투컷-허경환-김광규, 중위권 하하-현봉식-허성태, 하위권 정준하-한상진-최홍만의 출근 분위기가 사뭇 달라 시선을 사로잡는다. 위풍당당한 상위권과 희망을 품은 중위권, 그리고 침울한 하위권의 온도차가 느껴져 웃음을 자아낸다.이날 인사모 멤버들은 100m 앞에서 봐도 연예인 느낌 나는 사복 패션으로 드레스코드를 맞춰 입고 등장한다. 서로를 확인한 뒤 패션을 지적하고 시샘하면서 물고 뜯는 그들의 만남이 시작된다. 특히 바가지 논란을 만들며 정준하 저격수로 활약한 허성태가 이번 모임에 출석해 눈길을 끈다. 정준하를 긴장하게 만든 허성태와 그의 말 한마디에 억울한 정준하의 케미가 폭발하며 모두를 폭소케 한다.그런가 하면, 팬클럽 회장과 부회장이 싸우면서 팬클럽이 사라지게 된 비운의 연예인 허경환은 이날 싸우고 나간 팬클럽 부회장의 충격적인 근황을 접한다. 탈덕보다 더 가슴 아픈 팬의 환승 소식을 들은 허경환은 "나보다 더 작은 애를 찾은 거야?"라며 놀라워한다.'놀면 뭐하니?'는 6일 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr