'새신랑' 김종국, 독일서 김민재 만났다…"호텔서 밥 사줘" ('짐종국')

방송인 김종국이 독일서 축구 선수 김민재를 만났다.4일 김종국의 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 "인생 첫 독일 여행... (Feat. 김민재 선수, FC바이에른)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김종국은 "하하 고향인 독일로 떠나게 됐다"며 김민재 선수의 경기를 직관하기 위해 간다고 밝혔다.독일 프랑크푸르트 공항에 도착한 그는 "사실 독일이 되게 이미그레션이 안 까다로운데 김민재 친구라고 했더니 '자기가 응원한다고 알려주라고 하더라'"며 너스레를 떨었다.이어 현지 맛집, 헬스장 투어까지 마친 뒤 김민재 선수를 만나러 갔다. 김종국은 "민재가 밥 사준다고 했는데 호텔이다"며 럭셔리한 호텔 외관에 감탄하며 김민재 선수와 기념사진을 찍기도 해 눈길을 끌었다.바이에른 뮌헨의 직관을 하러 간 김종국은 "(김민재 선수가) 너무 자랑스럽다"며 응원을 아끼지 않았다. 특히 그는 기자 회견장도 구경하며 "아무나 못 들어오는 데라고 한다"고 자랑했다.한편 김종국은 지난 9월 서울 모처에서 비연예인 신부와 비공개 결혼식을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr