사진제공=채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'

사진제공=채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'

엄마를 향한 폭력이 더 교묘해진 초5 금쪽이네 가족에게 오은영 박사가 조언을 건넨다.오는 5일 저녁 8시 10분 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서는 '엄마에게 미끼를 던지는 위험천만한 초5 아들'의 두 번째 이야기가 공개된다.화를 주체하지 못하고 엄마에게 폭력을 휘둘러 전치 4주 부상까지 입혔던 초5 금쪽이가 드디어 오은영 박사와 만난다. 금쪽이는 오은영 박사를 만나자마자 공손하게 인사하며 미소를 짓는 여유를 보인다.하지만 오은영 박사의 촌철살인 질문에 금쪽이는 바짝 긴장하며 눈치를 보기 시작한다. 오은영 박사는 "엄마는 왜 맞고만 있을까. 때릴 줄 몰라서? 엄마는 따귀 때릴 줄 모를까? (너보다) 힘이 없어서? 왜 안 때리는 걸까"라고 물었다. 이에 금쪽이는 얼어붙는다.지난 녹화 후, 엄마와 금쪽이가 사이좋게 대화를 나누는 모습이 포착된다. 어린 시절 금쪽의 사진과 영상을 보며 오붓한 시간을 보낸다. 엄마의 진심 어린 영상 편지가 나오자, 금쪽이는 눈물을 보이며 엄마를 꼭 안아주기까지 한다. 하지만 금쪽이의 눈물과 진심이 의심되는 상황에 오은영 박사는 죄책감을 느끼지 못하던 금쪽이의 눈물의 의미를 명쾌하게 분석하며 모두를 놀라게 한다.관찰된 영상에서는 놀이터에서 친구들과 축구 중인 금쪽이의 모습이 보인다. 신난 금쪽이와 달리 외출한 지 한참 지났는데도 집에 오지 않는 금쪽이를 걱정하던 엄마는, 결국 금쪽이를 찾으러 나선다. 금쪽이는 엄마가 집에 가자고 하는데도 투덜대기만 할 뿐 폭력을 사용하지 않아 변화하는 듯 기대감을 안긴다. 하지만 그것도 잠시, 금쪽이는 사람들이 안 보이는 쪽의 길거리에서 엄마의 머리채를 잡으며 폭력을 거침없이 휘두른다. 오히려 전보다 폭력이 더 교묘해진 것. 일촉즉발의 상황에 제작진까지 긴급 투입이 되고 만다.집에서도 금쪽이의 폭언과 폭력은 이어진다. 상황이 위급해지자 첫째가 나서서 엄마와 금쪽이 사이를 막아서며 엄마를 지키려고 한다. 하지만 금쪽이는 폭주를 멈추지 못하고 급기야 첫째와 몸싸움까지 일어나고 만다. 금쪽이의 폭력성이 형제간 싸움으로 악화된 상황에, 오은영 박사는 첫째의 모습을 보며 "이것"이 걱정된다고 일침을 날린다. 오은영 박사는"(금쪽이는) 엄마가 자기 통제력을 뺏었다고 생각한다"며 조언을 건넨다.과연 오은영 박사의 솔루션으로 금쪽이네는 변화할 수 있을지, 오는 5일 저녁 8시 10분 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr