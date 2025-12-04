이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '봉워니형'

개그맨 이봉원이 투병 중인 아내 박미선을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.4일 이봉원의 채널 '봉워니형'에는 "테슬라 모델x 타고 거창으로 시제 지내러 가는 길!"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이봉원은 차로 이동하던 중, 아내 박미선에게 걸려온 전화를 받았다. 박미선은 "출발했어? 오늘 비 많이 오는데 촬영은 어떻게 하려고 그래"며 남편을 걱정했다. 이에 이봉원은 "시제는 실내에서 하잖아"고 안심시켰고, 박미선은 "알았어, 조심해서 와"며 전화를 마무리했다.이를 듣고 제작진이 "요즘 (부부끼리) 전화도 잘 안 하는 경우가 많은데"고 얘기하자, 이봉원은 "예전 같으면 전화 안 했을 텐데... 아프고 나서 많이 바뀐 것 같다"고 말했다.이어 가족 여행 계획에 대해 이봉원은 "이번 주 토요일에 가족 여행도 간다. 아이들과 애 엄마랑 넷이서"며 "박미선이 항암 들어가기 전에도 삿포로로 같이 갔었다. 그때도 내가 통역관, 가이드 겸 기사였다"며 웃었다.한편 박미선은 올해 1월 건강 문제로 활동을 중단했고, 지난달 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 고백하며 복귀했다. 그는 당시 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 지금은 약물치료 중이다"며 "걱정해 주신 분들께 '잘 지내고 있다'고 직접 말하고 싶다"며 활동 복귀 의지를 보여 많은 응원을 받았다.이봉원과 박미선은 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr