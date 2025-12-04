아유미, 80평대 L타워뷰 집에 인테리어 1억 들었다…"화장대 혼술 좋아"('A급 장영란')

사진='A급 장영란' 영상 캡처

아유미가 80평대 집에 인테리어 비용은 1억 정도만 들었다고 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '인테리어 비용 3억 아낀 알뜰살뜰 아유미의 초호화 신혼집 최초공개 (장영란 감탄)'라는 제목의 영상이 게시됐다.아유미의 집은 깔끔한 화이트톤에 잠실의 L타워뷰를 자랑했다. 18개월 딸이 있는 아유미네 집은 아기용품과 아기 장난감들이 곳곳에 있었다. '육아선배' 장영란은 "아기가 태어나면 인테리어고 뭐고 아기용품으로 양쪽에 다 깔아둔다"고 공감했다.아기 펜스가 없는 걸 본 장영란은 "펜스는 안 했네"라고 물어봤다. 아유미는 "그걸 했는데 부수고 오길래 의미가 없어서 말로 설명했다. 딸 맞는데 힘이 진짜 세다"며 웃었다.냉장고에는 딸 세아가 할 수 있는 단어들이 적힌 메모가 붙어있었다. 냉장고 옆에는 럭셔리한 와인냉장고도 있었다. 장영란이 "남편이 (술을 좋아하냐)"고 묻자 아유미는 "제가 좋아한다"고 답했다. 이어 "육아 끝나고 아무도 말을 안 걸었으면 좋겠다. 이게 엄마의 육퇴"라고 진지하게 말해 웃음을 자아냈다. 장영란은 "너무 이해된다"며 격하게 공감했다.메이크업룸과 욕실을 구경한 장영란. 모던하고도 럭셔리한 인테리어에 장영란은 "집에 있으면 나가기 싫겠다"고 이야기했다. 아유미는 "그래서 맨날 여기 혼자 앉아서 술 먹는다. 여기(화장대)가 제일 좋다"라며 웃었다. 그러면서 "나 혼자, 오로지 혼자"를 강조해 폭소케 했다.장영란은 아기자기하고 감각적인 인테리어에 연신 감탄했다. 아유미는 "샵 같이 하고 싶었다"며 "인테리어 비용은 최소로 했다. 솔직히 말하면 1억도 안 들었다"라고 밝혔다.장영란은 "80평대면 요새는 3~4억 한다"며 놀랐다. 아유미는 "인테리어 비용을 상담하러 갔는데 3~4억이라더라. 그건 부담스럽고 심플하게 하자고 해서 잘해주셨다. 새 집 왔다고 산 건 냉장고뿐이다. 다 기존에 썼던 거다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr