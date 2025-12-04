/사진 = 피네이션

/사진 = 피네이션

가수 화사가 빌보드 본사와 빌보드코리아가 새롭게 선보인 ‘빌보드 코리아 핫100’ 차트에서 첫 1위를 차지했다. 3일 공개된 6일 자 차트에서 신곡 ‘Good Goodbye’(굿 굿바이)가 정상을 기록했다.‘빌보드 코리아 핫100’은 국내 음원 스트리밍·판매 데이터를 기반으로 한국에서 가장 사랑받는 곡을 집계하는 차트다.앞서 화사는 12월 6일자 빌보드 글로벌 200에서 43위로 첫 진입했고, ‘빌보드 월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서도 2위를 기록했다. 아이튠즈에서도 여러 아시아 지역 1~3위권에 오르며 글로벌 인기를 확대하고 있다.또한 2025년 48주차 써클차트에서 디지털·스트리밍 등 6개 부문 1위를 석권했다. 지난달 청룡영화상 무대 이후 큰 화제를 모은 화사는 국내 주요 음원 사이트 6곳에서 솔로 여가수 최초 ‘퍼펙트 올킬’를 달성하며 흥행을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr