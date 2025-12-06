뼈말라에 질렸다…'모델 출신' 이호정 "10대 시절 샐러드 하나 먹고 운동장 수십 바퀴 돌아" [인터뷰②]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

지난 3일 서울 관악구 신림동의 한 카페에서 텐아시아와 만난 배우 이호정이 모델 시절 일상을 묻는 말에 이렇게 답했다. 1997년생인 그는 2012년 F/W 서울 패션 위크 홍은주 컬렉션으로 데뷔 후 여러 패션쇼와 매거진에서 러브콜을 받았고, 모델 업계뿐 아니라 방송계에서도 강력한 존재감을 자랑했다. 이호정은 빅뱅, 지코, 케이윌, 린, 어반자카파 등 유명 아티스트들의 뮤직비디오와 광고에도 출연하며 영역을 넓혀왔다.어린 나이에 데뷔해 10대를 화려하게 보낸 그는 2016년 MBC 드라마 '불야성'을 통해 배우로 첫발을 내디뎠다. 이후 꾸준히 작품을 이어온 그는 올해 JTBC '굿보이'와 넷플릭스 '당신이 죽였다'로 또 한 번 연기 변신을 보여주며 필모그래피를 확장했다. 특히 '당신이 죽였다'에서 선보인 차갑고 서늘한 악역 연기는 많은 이에게 새로운 면모를 각인하기도 했다.이호정은 "모델 활동이 너무 까마득한 옛날처럼 느껴진다, 당시 활동했던 게 생생하게 기억나지 않는다"며 "배우 일에 집중해서 그런 것 같다. 연기를 하기로 마음먹은 후부터는 작품 생각만 한다. 그저 배우로서 열심히 활동하고 누군가의 부름을 받고 연기력을 인정받고 싶다. 모델 활동은 현재와 미래의 내게 큰 영향 없는 것 같다"고 털어놨다.이호정은 10대 데뷔 직후부터 큰 패션쇼에 서고 유명 매거진을 장식하는 등 활약을 펼쳤지만, 과거에 의미를 두지 않는다고 밝혔다. 그렇지만 모델 일을 할 당시엔 지금 연기에 임하는 것처럼 최선을 다해 열정을 불태웠다고. 그는 "모델은 옷 핏을 살리는 게 일이다. 그만큼 말라야하는 게 직업인으로서 책임감일 수 있다. 사람마다 생각하는 게 다를 수 있겠지만, 당시 어린 나이의 나는 그렇게 여겼다"고 말했다. 그는 "얼굴은 물론 몸에도 젖살이 있었다. 그런데 그런 자연스러운 살까지 다 빼려다 보니까 혹독하게 다이어트를 했다"고 회상했다."극심한 다이어트를 하다가 '굳이 마를 필요가 있을까?'라는 생각이 들었어요. 제 눈엔 잘 먹고 운동으로 만들어진 건강한 몸이 훨씬 이뻐 보였거든요."이호정은 "모델 일을 그만두자마자 혹독한 다이어트를 안 하고 있다"며 "되게 오래전 일이다"라고 웃어 보였다. 그는 "다이어트는 질렸는데, 모델 일은 너무 좋았다. 지금 생각해도 그렇다. 그저 현재는 배우 일이 훨씬 좋아서 미련이 없는 거다"라고 설명했다. 이호정은 "모델 활동에 최선을 다하다가 마침 다른 걸 하고 싶다 생각하던 시기, 연기를 할 수 있는 기회가 주어졌다"고 배우 전향하던 때를 돌아봤다.그는 가장 기억에 남는 작품으로 2023년 공개된 넷플릭스 '도적: 칼의 소리'(이하 '도적')를 꼽았다. 이유를 묻자 "액션에 '액'자도 몰랐던 사람인데, 액션을 잘해야 했다. 전부터 욕심이 있긴 했는데 감사하게 기회가 주어진 거였다"라고 답했다. 이호정은 "잘 해내고 싶어서 킥복싱을 열심히 배웠는데, 막상 촬영 들어가 보니까 많이 다르더라. 크게 도움 되진 않았다"라고 일화를 풀었다.'도적'을 위해 약 1년 6개월을 투자했다는 이호정. 그는 "사전 준비를 6개월 했고 촬영은 1년 했다. 내 경력이 소화하기에 과분한 역할이란 생각이 들었다. 부담이 엄청나게 컸는데, 그만큼 잘 해내고 싶은 마음이 간절했다"고 얘기했다."액션을 비롯해 승마, 일본어, 중국어까지 새롭게 배우고 열심히 공부 했었어요. 정말 많이 힘들었지만, 그런 만큼 배우 활동에 큰 동력이 됩니다. 또 이렇게 제 모든 걸 쏟을 수 있는 작품을 만나고 싶어요."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr