사진=유튜브 채널 '만리장성규'

사진=유튜브 채널 '만리장성규'

사진=유튜브 채널 '만리장성규'

아나운서 출신 방송인 장성규가 자신에게 제기된 '연 30억 소득설'을 직접 부인했다.3일 유튜브 채널 '만리장성규'에는 "아내 몰래 집 사러 간 유부남들 [아나고 5]"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 장성규는 전민기와 함께 서울 서초구의 한 신축 아파트를 둘러보며 부동산 전문가 김인만 소장과 대화를 나눴다.김인만 소장은 6·27 부동산 대책을 설명하던 중 "우리 장성규 씨가 열심히 해서 1년에 30억 정도 번다고 가정하면"이라며 예시를 들었다. 이를 들은 전민기는 "그렇게 벌어?"라고 되물으며 장성규의 반응을 확인했다.장성규는 즉시 "아니다. 어렵다"라고 답했다. 이어 "'만리장성규' 채널도 마이너스다"라고 덧붙이며 억측을 일축했다.장성규는 가장 기억에 남는 집 방문 경험도 털어놨다. 그는 "성북동 회장님 댁에 생일날 초대받아 간 적이 있다"고 말했다. 이어 "지하로 내려갔더니 와인 창고가 두 칸이 있었고, 한 병을 들어 보이시면서 한 병당 1억이라고 하더라"고 당시 상황을 설명했다. 예상치 못한 규모에 놀랐다고 밝히며 출연진의 감탄을 이끌었다.영상 말미에서 장성규는 자신의 '드림하우스'에 대한 생각을 전했다. 그는 "경기도권 조용한 주택에서 살고 싶다"고 말하며 현실적인 바람을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr