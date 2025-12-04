'고려대 재학' 유명 여배우, 결별 5개월 만에 충격 근황…"여우 왔어요" ('미스트롯4')

'미스트롯4' 새로운 티저 영상이 공개됐다.TV CHOSUN ‘미스트롯4’가 오는 18일 오후 10시 첫 방송된다. 제작진은 첫 방송을 2주 앞둔 4일 참가자 티저 영상을 공개했다. ‘미스트롯4’는 앞서 참가자 88인 포스터를 공개한 바 있다. 이번에 공개된 티저 영상은 참가자들의 심상치 않은 포스가 시선을 압도했다.이번 영상에는 참가자들의 다채로운 매력이 가감 없이 담겨 있어 눈길을 끈다. 차세대 트롯 여제를 향해 출사표를 던진 여우들은 김혜연의 ‘예쁜 여우’에 맞춰 상큼 발랄 과즙미부터 치명적인 요염미, 파격적인 퍼포먼스까지 선보였다.특히 낯익은 얼굴들도 이목을 끈다. 트롯 여신에 도전하는 드라마 여신 이엘리야는 독보적인 비주얼로 시선을 단숨에 사로잡고, 32년 차 배우 이현경과 미스코리아 진(眞) 정연우는 남다른 존재감을 드러내며 트롯 왕좌 쟁탈전을 더욱 뜨겁게 만든다.이와 함께 “여러분을 홀릴 여우들이 왔어요”, “하트 주면 안 잡아먹지”, “미모에 홀리고, 애교에 홀릴 준비”라는 도발적인 자막들과 “여자를 조심해라, 모두 여우다”라는 ‘예쁜 여우’ 가사가 이번 ‘미스트롯4’ 참가자들이 보여줄 넘사벽 ‘여우력’에 기대감을 더한다.송가인, 양지은, 정서주 등 국민 트롯 디바들을 배출한 ‘미스트롯’ 시리즈. 이번 시즌 역시 트롯 명가의 위엄을 증명할 수 있을지 이목이 쏠린다.한편, 한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다. 지난 7월에는 소속사 클로버컴퍼니와의 전속 계약을 마무리하며 결별했다는 사실이 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr