사진=배우 온주완, 방민아 SNS

배우 온주완과 방민아의 결혼식 현장이 공개됐다.온주완과 방민아는 3일 각각 자신의 SNS에 결혼식 사진을 올렸다. 별도의 설명 없이 사진만 게시된 온주완의 게시물에는 방민아가 하트 이모티콘을 남기며 반응을 보였다. 두 사람은 지난달 29일 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올린 것으로 전해졌다.공개된 사진에는 리조트 전용 비치를 배경으로 턱시도를 갖춰 입은 온주완과 순백의 드레스를 입은 방민아가 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 석양빛으로 물든 야외 예식장에서 두 사람은 가까운 친인척만 초대한 채 소규모 결혼식을 진행했다. 이들은 버진로드를 걸으며 밝게 웃는 모습도 사진에 담겼다.사진이 공개되자 팬들은 "영화 같았다", "두 사람이 잘 어울린다", "행복해 보인다" 등의 반응을 보였다.온주완과 방민아는 지난 7월 열애설 없이 깜짝 결혼을 발표했다. 당시 양측 소속사는 "두 사람은 오랜 시간 진지한 만남을 이어왔고 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 결혼을 결정했다"고 밝혔다. 두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었고, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 다시 만나 가까워졌다. 온주완이 지난해 방민아의 부친상 기간 동안 빈소를 지키며 곁을 지냈다는 사실도 알려졌다.온주완은 2002년 SBS 드라마 '야인시대'로 데뷔한 뒤 KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁', 영화 '발레교습소', '돈의 맛', '인간중독', SBS 드라마 '펀치', '펜트하우스' 등에서 활동했다. 최근에는 뮤지컬 '마하고니'에 출연했다.방민아는 2010년 그룹 걸스데이로 데뷔한 뒤 SBS 드라마 '미녀 공심이'로 본격적인 배우 활동을 시작했다. 이후 SBS '절대그이', 티빙 '딜리버리맨' 등에서 활약했으며, 걸스데이 멤버 중에서는 소진에 이어 두 번째로 결혼에 골인했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr