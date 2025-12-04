사진=디즈니+ '이게 맞아?!'

사진=디즈니+ '이게 맞아?!'

그룹 방탄소년단(BTS) 지민과 정국의 좌충우돌 여행기가 본격 시작됐다.지난 3일 오후 5시 디즈니+에서 오리지널 시리즈 '이게 맞아?!' 시즌2의 1~2화가 공개됐다. 이번 에피소드에는 갑작스럽게 떠나게 된 지민과 정국의 12일간 우정 여행의 시작이 담겼다. 또한 첫 번째 여행지인 스위스에의 낭만 가득한 여정이 그려졌다.정국은 지민의 집에 기습 방문해 여행의 시작을 알렸다. 자고 있던 지민은 비몽사몽한 상태로 눈을 뜨고 "지금 바로 떠난다"라는 정국의 말에 급히 짐을 챙겼다. 목적지도 모른 채 우선 차에 올라 서로의 근황을 나누며 여행의 첫 순간을 맞이했다. 이내 둘은 '20인치 캐리어 하나로 12박 여행 떠나기'라는 미션을 받고 허둥지둥 짐을 줄이며 출발 전부터 유쾌한 분위기를 만들었다. 첫 화부터 리얼한 상황이 전개되면서 앞으로 있을 에피소드에 대한 기대를 키웠다. 또한 여행 시작 전, 제이홉과 전화 통화를 하면서 소소한 일상을 공유하는 장면에서는 훈훈한 우정을 엿볼 수 있었다.스위스로 향한 두 사람은 멋진 풍광 속에서 드라이브를 즐기며 자연을 만끽했다. 카우마 호수에서 패들보트를 타면서 여유로운 시간을 보냈다. 푸르카 패스에서는 웅장한 알프스 산맥을 한눈에 담으며 감탄을 나눴다. 두 사람은 각자의 방식으로 스위스의 아름다운 자연을 즐기며 특별한 추억을 만들어 갔다.밤이 깊어지자 진솔한 속마음도 자연스레 흘러나왔다. 정국은 방탄소년단 이야기를 나누던 중 "빨리 녹음하고 싶다"라고 말했고 지민 역시 동의하며 음악에 대한 그리움을 드러냈다. 또한 제작진이 지금 가장 하고 싶은 것을 묻자 "방탄소년단이다. 장작은 잔뜩 넣어놨다"라고 답해 앞으로의 활동에 대한 기대감을 심어줬다.'이게 맞아?!' 시즌2는 예측할 수 없는 미션과 매일 새롭게 마주하는 상황 속에서 두 사람이 보여줄 케미스트리를 담았다. 스위스 여행은 3화에서 더욱 본격화될 예정이다. 시즌2는 총 8개의 에피소드로 구성됐고 디즈니+에서 단독 공개된다. 오는 24일까지 매주 수요일 두 편씩 만나볼 수 있다.방탄소년단은 내년 봄 신보를 발매하고 대규모 월드투어를 개최할 예정이다. 현재 컴백 준비를 하면서 다양한 플랫폼에서 팬들과 활발히 소통하고 있다. 진과 제이홉은 지난 11월 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 MAMA AWARDS'에서 팬 투표로 선정되는 '팬스 초이스 메일 톱 10'(FANS' CHOICE MALE TOP 10)에 이름을 올려 글로벌 인기를 입증했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr