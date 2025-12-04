사진=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'
배우 김성수가 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에 새 멤버로 합류했다.

지난 3일 방송된 '신랑수업'에서는 가수 백지영이 VCR을 통해 등장해 새로운 출연자를 직접 소개했다. 백지영은 "제가 추천하는 신랑감이 있다"고 말문을 열며 김성수를 이름과 함께 공개했다.
백지영은 김성수의 첫인상에 대해 "일단 키가 훤칠하다"고 말하며 자리에서 일어나 달라고 요청했다. 이어 "힘도 세고 얼굴도 나쁘지 않다. 예전에 잘생겼다는 말을 많이 들었던 사람"이라고 설명했다. 또 "요리도 굉장히 잘하는 '요섹남'이다. 결혼하면 맛있는 음식을 많이 해줄 수 있는 준비된 신랑감"이라고 덧붙였다. 그는 "내가 보증하는 좋은 사람이다. 여성분들 얼른 데려가시라"고 말해 현장을 웃게 했다.

멘토군단은 "누굴까?"라며 궁금해했고, 이내 베일을 벗은 김성수가 등장해 관심을 모았다.

김성수는 "제가 36년 만에 소개팅을 처음 하는 날이다"라고 자신을 소개하며 긴장된 마음을 숨기지 못했다. 그는 슈트를 갖춰 입은 채 카페로 들어섰고, 낯선 만남을 앞두고 조심스러운 표정을 드러냈다.

소개팅 상대가 등장하자 김성수는 밝게 웃으며 첫인상을 언급했다. 그는 "화사한 빛이 나는 분이 걸어 내려오셨다. 저한테는 좋은 시그널이 될 것 같다"고 소감을 밝혔다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

