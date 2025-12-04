사진=텐아시아DB

'슈퍼맨이 돌아왔다'의 심형탁 아들 하루가 생후 300일을 맞아 아빠와 특별한 하루를 보내며 안방극장을 행복하게 만들었다. 잘 걷지도 못했던 하루가 계단을 성큼성큼 기어오르는 등 부쩍 성장한 모습에 '랜선 이모'들은 마치 내가 낳은 것처럼 뿌듯해하면서 하루의 특별한 300일을 응원했다.지난 3일(수) 방송된 KBS2 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 599회는 '경험이 아이를 키운다' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께했다. 앞서 이이경이 '슈돌'의 새 MC로 합류할 예정이었지만, 사생활 의혹이 불거지면서 김종민으로 교체됐다. 이이경은 지난달 SNS에 "VCR 촬영으로 진행한다고 들었는데, 기사를 통해 교체 사실을 알게 됐다"며 '슈돌'을 저격한 듯한 글을 올렸다.심형탁은 생후 300일 된 아들 하루에게 '특별한 하루'를 선물하기 위해 하루를 키즈카페에 데려갔다. 새 친구들을 만나고 더 넓은 공간에서 마음껏 놀면서 다양한 것에 도전하고 경험하게 하고 싶어서였다. 하루는 '악기 신동'의 면모로 심아빠의 감탄을 유발했다. 앞서 마라카스, 피아노 등을 경험했던 하루는 드럼과 기타에도 관심을 가졌다. 하루는 기타를 조심스럽게 만지작거리더니 기타 줄을 튕기며 '띵' 하는 소리를 내는 등 심하루 버전의 '하루네 칸타빌레~'를 완성했다.수영이면 수영, 축구면 축구 운동에 재능을 보였던 '운동 천재' 하루는 300일이 되니 더욱 튼튼해졌다. 집에서 장난감 계단을 처음 올랐던 하루는 300일을 맞아 방문한 볼풀장에서 만만치 않은 경사의 계단을 성큼성큼 올라갔다. 정상을 정복하는 자신만의 방법도 터득했다. 하루는 "꺄항~" 하며 아기 사자 기합으로 힘을 냈고, 턱 밀기와 배밀이 기술을 발동해 경사를 올라 정상에 완벽하게 착지했다. 300일 하루는 아기 사자 같은 기운을 뿜으며 아빠를 입이 떡 벌어지게 했다.훌쩍 큰 몸만큼 하루의 마음도 성장했다. 특히 사람과 교감하는 법을 배웠다. 볼풀장에서 만난 형에게 인형을 선물 받고, 또 12개월 또래 친구와는 볼풀장 밖에서 함께 어울렸다. 심형탁은 "친구들과 같이 있는 모습을 보니까 기분이 묘하다"라며 사회성을 키워가는 하루를 대견하게 바라봤다. 또한 하루의 애교도 늘었다. 하루는 머리에 왕관을 쓰고 '프린스 심'으로 변신했고, 거울로 자기 모습을 빤히 쳐다보더니 이내 '씨익' 눈웃음을 지어 랜선 이모들을 '심쿵'하게 만들었다.하루가 다르게 부쩍 성장한 하루는 보는 이들에게 감동 그 자체였다. 아들 하루가 아빠의 도움 없이도 해 나갈 수 있는 게 늘어나는 모습에 심형탁은 울컥했다. 심형탁은 "'슈퍼맨이 돌아왔다'를 하면서 새로운 도전과 탐험에 거리낌 없는 하루, 열정 넘치는 하루의 모습을 봤다"라고 했다. 하루는 또 얼마만큼 성장해 우리에게 어떤 기쁨과 환호를 줄기 기대감을 자아냈다.처음 접하는 세상에서 아이들은 부모가 생각하는 것 이상으로 용감했다. 육아 초보 김윤지는 딸 엘라와 함께 농장에 갔다. 엘라는 아기 젖소에게 우유를 주고, 토끼, 기니피그 등 소형 동물에게 먹이를 줬다. 엘라는 아기 젖소가 코가 닿을 정도로 가까이 다가와도 즐거워했다.엄마의 끼를 그대로 물려받은 모습으로 웃음도 줬다. 엘라와 놀아주느라 지친 김윤지는 사촌 동생인 카라 강지영에게 SOS를 요청했다. 엘라는 이모 강지영과 엄마 김윤지와 함께 춤을 췄다. 엄마는 "흥 많은 가족인데 엘라도 흥부자더라"며 자신의 끼를 쏙 빼닮은 엘라를 보며 흐뭇해했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr