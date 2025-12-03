사진=텐아시아DB

배우 박서준이 매니저 사기 피해를 당한 가수 성시경을 위로했다.지난 2일 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG'에는 '성시경의 먹을텐데 (with. 박서준)'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 성시경은 배우 박서준을 만나 다양한 이야기를 나눴다.박서준은 "형님 OST 이야기를 안 할 수 없다"라며 말문을 열었다. 성시경은 "여러 번 인터뷰했는데 OST는 사실은 히트곡을 쓰는 게 아니라 그냥 남자 주인공의 마음이 돼서 남자 주인공이 멜로디 없이 그 대사를 읊어도 그게 대사가 되는, 그냥 마음이 전달되면 된다고 생각한다"고 말했다.성시경은 "드라마가 너무 마음에 드니까 이 곡을 좀 더 잘 쓸 걸 하는 생각이 들었다"고 덧붙였다. 그러자 박서준은 "형이 나중에 녹음까지 해서 보내준 걸 현장에서 틀어놓고 찍었다. 중요한 장면마다 깔리고 잘 어우러져서 너무 좋았다"고 회상했다.이어 성시경은 "나는 원래 사람을 쉽게 좋아하고 쉽게 믿는다. 직업 특성상 안 그런 사람도 있지만. 여러 가지 일로 항상 약간 조심하게 된다"라며 속내를 밝혔다. 최근 불거졌던 매니저 사기 피해 논란을 간접적으로 언급한 발언이었다.그러면서 그는 "이번 드라마를 보면서 느꼈다. 난 네가 되게 좋고 훌륭한 배우라고 생각했다. 배우가 직접 OST를 부탁해 온 것은 처음이었다. 남자 배우가 '형 노래 메인 테마 하나 해줘요'는 처음이었다. 내가 너무 힘든 일이 있는 사이에 좋은 복권 같은 일이라 너무 좋았다"라며 박서준에게 고마움을 전했다.박서준은 "내가 믿는 말 중에 하나가 있다. '너무 좋은 일이 오기 전에 너무 힘든 일이 있다'는 말이다. 나는 그걸 믿는다. 그래서 기사 뜨고 이럴 때도 특별히 연락을 안 하는 게 맞다고 생각했다. 그래서 연락을 안 드렸는데 오늘 이렇게 만나서 그 얘기는 꼭 하고 싶었다. 분명히 앞으로 너무 좋을 일이 있을 거다"라며 성시경을 위로했다.그러자 성시경은 "나 이거 그냥 내적 친밀감 계속 가져도 되는 거지?. 서준이는 나한테 좋은 인연이라고 생각한다"라며 웃어 보였다.한편, 최근 성시경은 10년 넘게 함께한 매니저로부터 금전적 사기 피해를 본 것으로 알려졌다. 지난달 3일 소속사 에스케이재원은 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"며 "당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다.성시경은 SNS를 통해 "믿고 의지했던 사람에게 배신당한 건 견디기 힘든 경험이었다. 올해는 유난히 마음이 무거운 한 해였다. 그래도 팬들과의 약속을 지키는 게 나 자신에게도 큰 위로가 된다"라고 심경을 고백하기도 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr