/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크가 아시아 투어 다섯 번째 도시인 싱가포르에서 성공적인 공연을 마치며 현지 팬 15만 명의 마음을 사로잡았다.지난 28일부터 30일까지 싱가포르 내셔널 스타디움에서 열린 월드 투어 '데드라인' 인 싱가포르를 통해 블랙핑크는 K팝 아티스트 중 유일하게 두 차례 해당 공연장에 입성한 기록을 세우며, 글로벌 영향력을 다시 한 번 입증했다.약 2년 6개월 만에 돌아온 콘서트를 기념해 싱가포르 곳곳에서 다양한 이벤트가 열렸다. 내셔널 스타디움과 싱가포르 플라이어 등 대형 랜드마크가 핑크빛으로 물들었고, 가든스 바이 더 베이에서는 블랙핑크의 히트곡에 맞춰 화려한 라이트쇼가 펼쳐졌다.콘서트 시작 전부터 뜨거운 열기가 공연장으로 이어졌고, 블랙핑크는 'Kill This Love'(킬 디스 러브)와 'Pink Venom'(핑크 베놈)으로 강렬하게 무대를 시작했다. 이들의 완벽한 라이브와 에너지는 관객을 열광시키며 공연의 몰입감을 높였다. 고퀄리티 연출과 특수효과, 대형 LED 화면의 독특한 그래픽 등이 무대에 신선함을 더하며 관객의 시선을 사로잡았다.팬들의 뜨거운 환호에 블랙핑크는 "여러분 덕분에 2년 만에 싱가포르에 다시 오게 되었다"며, "정말 보고 싶었고 이 순간을 함께할 수 있어 행복하다"고 소감을 전했다.이번 싱가포르 공연을 마친 블랙핑크는 내년 1월 16일부터 18일까지 일본 도쿄에서 현지 팬들과 만난 후, 24일부터 26일까지 홍콩에서 공연을 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr