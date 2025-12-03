사진제공=판타지오

배우 이세영(32)이 고혹적인 분위기가 담긴 새 프로필을 공개했다. 앞서 이세영은 약 11년간 인연을 맺어온 회사 프레인TPC와 결별한 뒤 판타지오와 전속 계약을 체결했다.3일 판타지오 측이 이세영의 새 프로필 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이세영은 두 가지 터틀넥을 각기 다른 무드로 소화해 시선을 사로잡는다. 그는 블랙 터틀넥 착장으로 단아함을 드러내는 한편 그레이 터틀넥 착장으로 따뜻하고 부드러운 이미지를 선사하며 독보적인 아우라를 완성했다.검은색 블레이저 셋업으로 시크함을 더한 이세영은 카메라를 압도하는 깊은 눈빛으로 도회적인 분위기를 한층 배가시켰다. 또 그는 청재킷 착장으로 댄디함을, 흰 티셔츠와 청바지를 매치해 청초함을 그려내며 팔색조 매력을 보여줬다.이세영은 2026년 하반기 공개 예정인 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 로맨스 판타지라는 새로운 도전을 앞둔바. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr