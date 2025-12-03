사진=손예진 SNS

배우 손예진이 자기관리에 진심인 면모를 드러냈다.손예진은 3일 자신의 인스타그램에 "Crush my workout 🐾 2025년의 끝자락.모두들 평안하시길 바래요🙏 Hope you’re all doing well🥰"이라는 문구와 함께 네 개의 영상을 게재했다.공개된 영상들 속에는 손예진이 각각 다른날 자신을 기록한 듯 모두 다른 운동복을 착용한 채 헬스장을 찾은 모습이 담겼다. 특히 손예진은 모든 영상에서 등 운동에 집중하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 손예진은 지난달 19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식에 참석했다. 손예진은 이날 여우주연상을 받았다. 남편 현빈은 남우주연상을 거머쥐었다. 부부는 청정원 인기스타상까지 나란히 수상했다.한편 손예진은 드라마 '사랑의 불시착'을 통해 연인으로 발전한 배우 현빈과 2022년 결혼했다. 슬하에 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr