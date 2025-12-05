'정경호♥' 최수영, 공개 연애 14년 차에 소신 밝혔다…"남녀 역할 구도가 변형돼 흥미로워" ('아이돌')

사진=지니 TV

최수영, 김재영이 서로의 구원이 된다.오는 22일(월) 밤 10시 첫 공개되는 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 측은 3일, 예측할 수 없게 얽힌 맹세나(최수영 분)와 도라익(김재영 분)의 설레는 관계 변화를 예고하는 스틸컷을 공개했다.'아이돌아이'는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나가 살인 용의자로 몰린 '최애' 아이돌 도라익의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 진실을 밝히기 위해 진심을 숨겨야 하는 '최애' 무죄 입증 로맨스가 유쾌한 웃음 속 설렘을 선사할 것으로 기대를 모은다. 무엇보다 드라마 '사랑이라 말해요' 등을 통해 섬세하고 감각적인 연출을 선보인 이광영 감독이 메가폰을 잡고, 참신한 필력의 김다린 작가가 집필을 맡아 기대를 더 한다.사진에는 맹세나, 도라익의 설레는 관계 변화를 담아 눈길을 끈다. 하루아침에 살인 용의자가 되어 의지할 곳 하나 없어진 도라익. 백전백승의 승소율을 자랑하는 맹세나는 '최애' 도라익의 구원자로 등판한다. 잔뜩 경계하는 도라익을 향한 맹세나의 눈맞춤이 한없이 다정하다. 그런가 하면, 팍팍한 현실을 버티게 한 맹세나의 유일한 빛이자 구원이었던 도라익의 과거도 흥미롭다. '골드보이즈'의 11년 차 덕후 맹세나. 아무도 알아주지 않던 '신인' 도라익의 무대를 텅 빈 객석에 홀로 앉아 환호를 보내는 맹세나의 모습에서 그 마음이 고스란히 전해진다.맹세나와 도라익의 한층 가까워진 거리도 포착됐다. 경계심이 허물어진 듯 곤히 잠든 도라익을 향한 맹세나의 눈빛에는 복잡한 심경과 함께 애정이 깃들어 있다. 무엇보다 앞선 티저 영상에서 맹세나와 도라익의 동거(?)가 공개된바, 오랜 팬과 스타에서 무죄 입증을 위한 '운명 공동체'가 된 두 사람이 그려갈 로맨스가 어느 때보다 기다려진다.최수영은 커플 키워드로 '관계성 맛집'을 짚으며 "라익이가 위험에 처할 때마다 믿음직스러운 영웅처럼 나타나는 세나의 모습이 인상적이다. 기존 드라마에서 보던 남녀 역할 구도가 변형된 것 같아 흥미로웠다"라면서 "자신이 라익의 팬이라는 것은 드러낼 수 없지만, 그를 향한 팬심, 깊은 애정과 연민, 이해의 감정을 표현하고 싶어 눈빛에 많이 신경을 썼다"라고 강조했다.앞서 정경호와 2012년부터공개 연애 중인 최수영은 여성 서사에 주목하는 작품을 연이어 선택해왔다. 2019년 영화 '걸캅스', 2020년 드라마 '런 온', 2023년 '남남'이 그 예시다. 각 장르와 성격은 다르지만, 공통으로 자율성과 판단력을 가진 여성 캐릭터를 연기했다는 점에서 필모그래피에 일관성이 읽힌다.김재영은 "'팬심을 넘어선 진심'이 맹세나-도라익 커플의 키워드"라며 "두 사람은 스타와 팬이라는 특별한 관계에서 출발한다. 하지만 사건을 통해 서로의 맨얼굴을 마주하고 함께 성장한다"라고 전했다. 이어 "무엇보다 서로를 지켜주고 싶은 마음, 말로 설명할 수 없는 끌림이 이 커플의 가장 큰 차별점"이라고 밝히며 로맨스 케미스트리에 대한 기대감을 높였다.'아이돌아이'는 오는 22일(월) 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 첫 방송 된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr