그룹 뉴진스(NewJeans)가 스포티파이에서 2억 스트리밍 곡을 추가했다.3일 스포티파이 집계에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 일본 데뷔 싱글 'Supernatural'과 동명의 타이틀곡 'Supernatural'은 지난 1일 기준 2억 12만 8884회 재생됐다. 뉴진스 통산 12번째 2억 스트리밍 달성 곡이다.'Supernatural'은 지난해 6월 발표된 뉴 잭 스윙 기반의 노래다. 발매 직후 일본 주요 음원 차트 정상을 기록했고, 일본 싱글임에도 국내외 차트 상위권에 오르며 높은 이용량을 이어갔다.이 곡은 지난해 제66회 빛났다! 일본 레코드 대상에서 우수작품상을 받았다. 당시 해외 아티스트 작품 중 해당 부문에 포함된 유일한 사례였다.뉴진스는 현재 스포티파이에서 총 15개의 억대 스트리밍 곡을 보유하고 있다. 'OMG'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Super Shy'와 'Hype Boy'가 7억 회 이상, 'Attention'이 5억 회 이상 재생됐다. 'New Jeans'와 'ETA'는 4억 회 이상, 'Cookie'는 3억 회 이상, 'Hurt'와 'Cool With You', 'How Sweet', 'Supernatural'은 2억 회를 돌파했다. 'ASAP', 'Get Up', 'Bubble Gum'은 1억 회 이상을 기록 중이다.뉴진스가 발표한 전곡의 스포티파이 합산 누적 재생수는 70억 회를 넘는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr