Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 오늘(3일) 첫 싱글 앨범을 발매하며 가요계에 출격한다. 그는 프로그램에서 최종 순위 10위로 탈락했지만, 이후 유명 매거진과 웹 예능 등 인기 콘텐츠에서 꾸준한 러브콜을 받고 있다.

FNC엔터테인먼트 소속 최립우는 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)의 전곡 음원과 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유)의 뮤직비디오를 공개한다.

신보 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담은 앨범이다. 최립우는 처음의 설렘과 성장의 시간을 지나, 자신만의 색깔과 감정들을 오롯이 담아낸 음악으로 새로운 이야기를 시작할 예정이다.
앨범에는 POP TRAP(팝 트랩) 장르의 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유)를 필두로 청량한 댄스 팝 곡 'Fresh'(프레시), 감성적인 R&B 발라드곡 '안녕 My Friend'(안녕 마이 프렌드)까지 총 3곡이 수록됐다.

타이틀곡 'UxYOUxU'에는 최립우의 영문명인 CHUEI LI YU의 'U', 'Never Leave You'의 'YOU', 'I Love U'의 'U'의 의미를 담았다. '네가 나의 이름을 불러 준다면, 난 절대 널 떠나지 않을게'라는 풋풋하고 사랑스러운 가사가 인상적이며, 생동감 있는 비트 위 최립우의 감미로운 보컬이 매력적인 곡이다.

최립우는 앨범 활동 및 오는 12월 20~21일 개최되는 첫 단독 팬 미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬 미팅 '드로잉 우')를 통해 팬들과 만날 계획이다.
이하 최립우 일문일답

Q1. 솔로 데뷔 소감이 어떤가?

긴장도 되지만, 여러 콘텐츠가 공개되며 팬분들께서 기대하시는 모습을 보고 나니 저도 긴장보다 기대감이 커지고 있는 것 같습니다.

Q2. 앨범 준비 과정에서 가장 신경 쓴 부분이나 특별히 노력한 점이 있다면 무엇인가?

팬분들께서 좋아하실 것 같은 모습을 보여드리려고 많이 준비했습니다. 또한 데뷔 앨범이다 보니 최립우라는 사람이 어떤 사람인지, 어떤 음악을 하고 싶은지 잘 보여드리고 싶어 최선을 다했습니다.

Q3. 앨범에는 총 3곡이 수록됐다. 각 곡을 직접 소개해 본다면?

타이틀곡 'UxYOUxU'는 귀엽고, 일상에서 편하게 즐기면서 들을 수 있는 곡인 것 같습니다.

'Fresh'는 상큼하고 청량한 스타일이라 개인적으로도 들을 때마다 신납니다. 듣는 재미가 있는 노래라고 생각해요.

마지막 곡인 '안녕 My Friend'는 팬 여러분과 함께한 모든 순간에 대한 고마움과 앞으로도 함께하겠다는 마음을 담은 곡입니다. 세 곡 다 많이 사랑해 주세요!

Q4. 타이틀곡 'UxYOUxU' 무대 관전 포인트가 있다면?

"You call me Liyu"라는 가사가 있는데요, 사실 처음에는 너무 부끄러웠지만 무대 할 때 팬분들이 그 가사를 불러 주시면 재미있을 것 같다는 상상을 했습니다. 꼭꼭 따라 불러 주세요!

Q5. 이번 앨범 및 활동을 통해 보여주고 싶은 모습이나 전하고 싶은 메시지가 있는지?

이제 연습생이 아닌 아티스트로서 활동을 시작하게 되었는데요, 이 모든 건 다 팬분들 덕분에 이뤄질 수 있었던 일이니, 이 앨범이 선물처럼 저의 감사한 마음을 전할 수 있으면 좋겠습니다.

Q6. 오는 12월 20~21일에는 첫 팬미팅도 예정되어 있다. 추가 회차까지 연속 매진을 기록하며 큰 기대를 모으고 있는데, 팬미팅 기대 포인트도 살짝 스포해줄 수 있을지?

제가 커버해보고 싶었던 노래를 준비했는데요, 그걸 많이 기대해 주시면 좋겠습니다!

Q7. 응원하며 기다려 준 팬분들께 한 마디.

오랜만은 아닌데 오랜만인 것 같은 기분입니다. 지금까지 떠나지 않고 계속 지켜줘서 고마워요. 우리 이제 빨리빨리, 그리고 많이 많이 만나요!

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

