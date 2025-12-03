뉴욕 아시안 영화제의 개막작 초청, 2025 아시아 국제 영화제 외국어 영화 부문 작품상 수상으로 주목받은 범죄 액션 코미디 영화 '정보원'을 향한 실관람객들의 호평이 이어지고 있다.
'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디. '정보원'이 프리미어 상영회를 통해 영화를 먼저 관람한 관객들의 호평 속에서 오늘(3일) 개봉한다.
영화가 선사하는 유쾌한 코미디에 대한 찬사가 이어지고 있다. 관객들은 "피식 웃음 짓다가 어느 순간 빵 터지고, 눈 게슴츠레 뜨면서 '미치겠다' 혼잣말 나오는건 안 비밀. 어? 근데 쫌 멋지다? 싶어지는 순간들이 있다 #꿀잼 #강추", "흥미진진하고 코믹하네요. 그냥 웃다가 나왔어요. 제대로 영화 즐기고 왔어요", "부담 없이 웃으면서 즐길 수 있는 킬링타임용 영화" 등 관람평을 남겼다.
배우들의 케미스트리와 연기 변신에 대한 호평도 쏟아지고 있다. "허성태 배우님의 새로운 변신 연기가 맘에 들었어요. 킬링타임용 관람 적극 추천 생각 없이 즐길 수 있어요", "배우분들의 열연으로 코미디의 탈을 쓴 액션이 돋보였습니다. 깜짝 놀라는 장면도 있고 웃다가 대사에 느끼해하다가. 시간 가는 줄 모르고 재밌게 봤습니다" 등 상극 콤비 시너지에 극찬을 보냈다. 여기에 "간만에 영화 보면서 스트레스 풀고 웃으면서 봤어요", "범죄물인데 이렇게 귀엽게 만들 수 있는지 궁금할 정도로 웃김" 등의 관람평은 '정보원'이 전 세대 관객에게 통하는 매력을 갖췄음을 입증한다.
'정보원'은 전국 극장에서 상영 중이다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
