'정보원' 스틸. / 사진제공=엔에스이엔엠

뉴욕 아시안 영화제의 개막작 초청, 2025 아시아 국제 영화제 외국어 영화 부문 작품상 수상으로 주목받은 범죄 액션 코미디 영화 '정보원'을 향한 실관람객들의 호평이 이어지고 있다.'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디. '정보원'이 프리미어 상영회를 통해 영화를 먼저 관람한 관객들의 호평 속에서 오늘(3일) 개봉한다.영화가 선사하는 유쾌한 코미디에 대한 찬사가 이어지고 있다. 관객들은 "피식 웃음 짓다가 어느 순간 빵 터지고, 눈 게슴츠레 뜨면서 '미치겠다' 혼잣말 나오는건 안 비밀. 어? 근데 쫌 멋지다? 싶어지는 순간들이 있다 #꿀잼 #강추", "흥미진진하고 코믹하네요. 그냥 웃다가 나왔어요. 제대로 영화 즐기고 왔어요", "부담 없이 웃으면서 즐길 수 있는 킬링타임용 영화" 등 관람평을 남겼다.배우들의 케미스트리와 연기 변신에 대한 호평도 쏟아지고 있다. "허성태 배우님의 새로운 변신 연기가 맘에 들었어요. 킬링타임용 관람 적극 추천 생각 없이 즐길 수 있어요", "배우분들의 열연으로 코미디의 탈을 쓴 액션이 돋보였습니다. 깜짝 놀라는 장면도 있고 웃다가 대사에 느끼해하다가. 시간 가는 줄 모르고 재밌게 봤습니다" 등 상극 콤비 시너지에 극찬을 보냈다. 여기에 "간만에 영화 보면서 스트레스 풀고 웃으면서 봤어요", "범죄물인데 이렇게 귀엽게 만들 수 있는지 궁금할 정도로 웃김" 등의 관람평은 '정보원'이 전 세대 관객에게 통하는 매력을 갖췄음을 입증한다.'정보원'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr