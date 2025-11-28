사진 출처=tvN 영상 캡처

김원훈이 스스로를 벌칙자로 뽑았다.지난 27일 방송된 tvN '식스센스: 시티투어2'(연출 정철민, 박상은) 5회에서는 식센이들이 서울 마포구 시티투어에서 속이기에 진심인 제작진에게 또 한 번 당하며 5전 1승 4패라는 씁쓸한 전적을 기록했다.'신세계 마포'를 주제로 한 이번 투어에서는 '마포 잘알' 게스트 김원훈, 엄지윤과 '신'맛 가득 밥상, '신'개념 타코, '신'나는 포차 키워드를 가진 색다른 핫플레이스를 방문하며 단서를 수집했다. 특히 식센이들은 첫 번째 집인 '신'맛 가득 밥상의 팝업 스토어 같은 인테리어, 단가가 맞지 않는 듯한 레몬 코스요리가 수상했지만 맛은 의심할 여지가 없어 흔들리기 시작했다.'신'개념 타코는 컵라면에 찍어 먹는 한국식 비리아 타코를 판매하는 곳으로 컵라면과 타코의 조합이 다소 어색해 보였으나 식센이들의 미각세포를 사로잡으며 맛으로는 진짜의 기운을 강하게 풍겼다. 하지만 김원훈이 이곳과 비슷하게 기성품 컵라면을 판매하는 곳이 있다는 이야기를 꺼내 제작진의 사전 작업 의혹이 수면 위로 떠올랐다. 이에 김원훈은 "5년 전부터 작업을 해요?"라고 의아함을 드러내 폭소를 유발했다.마지막 '신'나는 포차는 뽑기 가격보다 더 비싼 안주를 뽑을 수 있고, 메뉴판에 없는 히든 메뉴가 나올 수 있는 안주 뽑기 기계가 있어 눈길을 사로잡았다. 그중 유재석이 2만 원짜리 뽑기 기계에서 가장 비싼 4만 9천 원인 통문어 숙회와 먹물라면 세트에 당첨돼 도파민이 급상승했다. 지석진은 3만 원짜리 뽑기 기계에서 히든 메뉴를 획득하는 운이 따랐다.최종 선택에서는 자신감 넘치는 엄지윤을 따라 '신'맛 가득 밥상을 골랐으나 김원훈이 추측한 '신'나는 포차가 가짜였다. 골목 상권 침체로 직격탄을 맞아 폐업을 고민하기도 했던 가게 사장을 위해 김훈 셰프의 도움을 받아 요즘 핫한 뽑기 기계를 접목한 뽑기 주점이 탄생하게 됐고 귀여운 마스코트는 이모티콘 작가 정다슬이 만들었던 것.이로써 4패를 달성한 식센이들이 충격에 휩싸인 가운데 유독 강하게 의견을 어필했던 엄지윤은 과거의 자신을 부끄러워했고 유일한 정답자인 김원훈은 "그렇게 어렵지 않아요 솔직히"라며 의기양양한 모습을 보였다. 그러나 SNS 감성 글 벌칙자를 랜덤으로 뽑게 된 김원훈이 자신의 이름이 적힌 종이를 선택, '지팔지꼰' 엔딩을 맞이해 끝까지 웃음을 선사했다.tvN '식스센스: 시티투어2'는 오는 12월 4일 오후 8시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr