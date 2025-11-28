사진=유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'

방송인 홍진경이 결혼 생활 당시 1년에 네 번 제사를 지냈던 경험을 밝혔다.지난 27일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '부러워 미치겠네. 김나영♥마이큐 결혼 풀스토리 듣다가 뛰쳐나간 홍진경'이라는 제목의 영상이 게시됐다. 홍진경은 김나영·마이큐 부부를 초대해 직접 요리를 준비하며 영상을 시작했다.홍진경은 "두 사람이 결혼했는데 경사다. 잔칫날에는 갈비찜과 잡채가 있어야 한다"고 말하며 음식을 만들었다. 이어 "내가 정말 아끼는 동생들이다. 현석이(마이큐)는 원래 알고 지낸 후배고, 나영이도 내가 챙기던 동생이라 마음이 좋다"고 전했다.잡채를 완성한 뒤 그는 "생긴 것보다 요리를 잘하지 않느냐"고 말하며 자신감을 드러냈다. 이어 종갓집 며느리였던 시절을 언급하며 "제사를 1년에 4번 지냈다. 시집가자마자 그해에 제사 네 개를 넘겨받았다. 시어머니가 믿고 맡긴 거다. 그런데 일주일 전부터 잠이 안 왔다"고 회상했다.홍진경은 "제사 음식으로 다져진 사람이라 웬만한 양은 두렵지 않다"고도 말했다. 이어 "요리는 겁먹으면 안 된다. 정답이 있는 게 아니다. 내가 원하는 방식대로 하는 게 내 정답"이라고 자신의 요리 방식을 설명했다.한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘이를 출산했다. 올해 8월 22년 만에 이혼했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr