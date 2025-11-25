SNS

'선우은숙 며느리' 최선정이 런던 여행 후기를 적었다.최선정은 최근 자신의 계정에 "엄마가 제일 싫어하는 날씨 비오고☔️눈오고🌨️춥고☃️ 이런 날 런던 도로에 빨간 버스가 하필 왜 이렇게도 많이 지나다니는지 애들이 버스를 볼 때마다 꼭 한번만 타보는 게 소원이라고 해서 결국 비오는데 2층 버스 바깥 자리에 앉아서 비도 맞고 바람도 쐬고 다 하고 왔어요🌝 비 오는데 오픈버스 앉아서 비바람 맞는거는 영국 사람들도 안하는데 소원이면 또 해야지👶🏻👧🏻"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최선정은 남편, 두 아이와 함께 런던 여행을 즐기고 있다. 아이들을 위해 2층 버스를 타고 여행하는 모습이다.한편 미스 춘향 선발대회 출신 최선정은 2018년 배우 이영하, 선우은숙 아들인 배우 이상원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 최근 월드비전에 1억원을 기부했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr