사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 파격적인 연기 변신을 앞두고 아름다운 비주얼을 자랑했다.최근 이세영은 자신의 인스타그램에 "미키미니 칭구들"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이세영은 야경이 한눈에 들어오는 객실에서 미키, 미니 인형을 품에 안고 앉아 있다. 자연스러운 긴 생머리와 수수한 민소매 차림으로 청순미를 뽐냈으며, 환한 조명 아래에서도 맑은 피부와 단정한 미소가 돋보인다. 또 다른 사진에서는 꽃다발과 인형을 함께 안고 행복한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 마음까지 따뜻하게 만든다. 반짝이는 도시의 불빛보다 이세영의 단정한 분위기가 더 눈에 띄며 조용하지만 고급스러운 무드가 감돈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "누가 인형이야", "빛이나 반짝반짝 너무 이뻐" 등의 반응을 남기며 감탄을 쏟았다.한편 1992년생인 이세영은 33세로 디즈니+ '재혼 황후'를 통해 정부 역할에 도전해 충격을 자아낸 바 있다. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr