사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 아름다운 비주얼을 공개해 놀라움을 자아내고 있다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "컬럼감있는 체크코트갖고싶어효"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이민정은 클래식한 체크 패턴의 롱코트에 붉은 머플러를 둘러 스타일리시한 겨울 룩을 완성했다. 심플한 블랙 터틀넥과 가죽 백으로 포인트를 준 절제된 조합이 고급스러운 분위기를 자아낸다.이민정의 담백한 표정으로 카메라를 응시하는 모습과 자연스러운 포즈가 패션 화보를 방불케 한다. 거울 셀카에서도 완벽한 비율과 맑은 피부가 돋보이며, 단정하면서도 우아한 매력이 그대로 전해진다. 아이가 둘인 엄마라고 믿을 수 없는 비주얼이다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "목에 뭐 두른게 신의한수네", "언니 정말 아이를 낳아 본 적 있어요?" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr