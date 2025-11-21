사진=KBS2 '신상출시편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 김강우가 막내 동서 기성용과의 관계를 솔직하게 털어놨다.21일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'에서는 '국민 형부' 김강우가 막내 처제 한혜진을 위해 100인분 베이글을 만들었다.이날 김강우는 막내 처제인 배우 한혜진에 대해 "막내인데 첫째 같다. 언니들, 집안일을 다 챙긴다. 가장 철이 든 딸처럼 느껴진다. 주변 사람들한테 잘한다"고 극찬했다.2년 만에 드라마로 컴백하는 한혜진을 위해 김강우가 나섰다. 그는 "커피차를 보내려고 하다가, 직접 샌드위치를 만들기로 했는데, 일이 커졌다"며 베이글 100개 만들기 계획을 밝혔다.평소 커피차 정도는 주고받지만, 손수 만든 베이글 조공은 처음이라는 김강우는 "공연할 때 기성용이 응원 오기도 한다. 제가 말이 없어서 어려워했었는데, 일부러 말을 많이 하려고 한다. 축구를 좋아해서 관심사로 대화를 한다"고 동서지간 우정을 드러냈다.막내 동서 기성용과 비슷한 외모로도 주목받은 그는 "두 아들이 '기아빠'라고 부른다. 앱 닮은꼴 쳐보면 서로 나온다"고 자랑했다. 한혜진과 기성용과의 결혼에 그는 "정말? 그 조합이? 좋아하는 선수인데 어떻게 만났지 싶더라. 잘 어울릴까 걱정도 했는데, 너무 행복하게 잘 살더라"고 말했다.김강우는 "연애 시작 후 한혜진이 아내 동생인 걸 알았다"고 밝혔다. 김강우는 한혜진의 첫째 언니와 지난 2010년 결혼했다. 그는 "세 자매가 다 비슷하게 생겼네. 헷갈리겠다 싶더라. 자매들끼리 잘 뭉쳐서 친구들 같다. 지켜만 봐도 즐겁다"고 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr