사진=텐아시아DB

사진=김영철 유튜브

사진=김영철 유튜브

사진=김영철 유튜브

사진=김영철 유튜브

사진=김영철 유튜브

사진=김영철 유튜브

개그맨 김영철이 안타까운 가족사를 고백했다.21일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '"왜 그렇게 미워하셨나요.." 김영철이 35년전 아버지에게 외면당한 이유 (고민상담, 박상미 교수님)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김영철은 안타까운 가정사를 고백했다. 그는 "사실 아버지께서 3년 전 돌아가셨다. 부모님 이혼 후 제가 엄마랑 계속 살아서 아버지에 대한 추억이 별로 없다. 같이 살지 않았기 때문에 아버지가 참 저를 미워하셨다"고 털어놨다.김영철은 "'아버지 왜 저를 이렇게 미워하셨나요? 조금 예뻐해 주시지'라고 생각했다"면서 "전 '아버지'라고만 불렀지 '아빠'라고 본 적이 없다. 내 꿈에 나타난다면 '아빠'라고 한번 불러보고 싶다. 그렇게 마지막 작별을 했다"고 전했다.아버지를 보내고 3년. 김영철은 "자식으로서 도리를 했다고 생각하는데, 어디선가 아버지 얘기가 불쑥 나오거나, 누구 가족의 아버지가 얘기 나오면"이라며 눈물을 보였다.박상미 교수는 "아버지들이 참 못났다. 자식들한테 미안하다는 말을 잘 못한다. 아버지가 TV 보실 때마다 내가 모르는 사람들한테 엄청 자랑했을 거다. 그게 바로 '영철아 사랑해, 미안해'의 다른 표현이었을 것"이라고 위로했다.한편, 김영철은 배우 꿈 도전 중이지만, 예비 시댁, 가족들에게 무시당한다는 사연에 "꿈을 가지고 도전할 때 '하지마'라고 하는 사람들이 있다. 제가 영어 공부해서 할리우드 진출한다고 했더니, '왜?'라는 사람도 있었고, '한국 활동이나 열심히 하라'는 사람도 있었다. 송은이 선배만 달랐다. '럭스 킴이야. 할리우드 가려고 영어 공부한다'고 소개해 주면서 꿈을 지지해 줬다"며 고마움을 전했다.또 김영철은 "사실 엄마의 반대를 무릅쓰고 연예인이 됐다. 애숙이 누나가 말해주길, 엄마가 뒷바라지를 못 해줄 것 같아서 반대했다더라. 그런데 개그맨이 뒷바라지할 것이 없다. 그냥 이렇게 낳아준 걸로 된 거"라고 밝혀 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr