[사진 제공 : JMG(더블엑스엔터테인먼트)]

가수 범진의 단독 콘서트가 티켓 오픈과 동시에 전석 매진됐다.범진은 내달 20일 오후 6시 CJ 아지트 광흥창에서 콘서트 ‘범진의 범클 (BUMKLE) : 범진과 함께 부르는 크리스마스’(이하 ‘범클’)를 개최하는 가운데, 티켓이 오픈 1분 만에 전석 매진을 기록했다.‘범클’은 범진이 크리스마스를 기념해 매년 개최하고 있는 연말 콘서트다. 2023년 ‘범클’은 티켓 오픈 1초 만에 전석 매진을 기록하는 등 팬들의 뜨거운 사랑 속 하나의 콘서트 브랜드로 자리 잡고 있다.범진은 매 연말 인기곡 메들리는 물론, 다채로운 세트 리스트와 코너, 여기에 그 어느 때보다 팬들과 가까이서 호흡할 수 있는 시간을 준비한다. 이번 ‘범클’에서는 과연 어떤 무대들과 시간들로 꾸며질지 벌써부터 기대가 뜨겁다.한편, 범진의 연말 콘서트 ‘범진의 범클 (BUMKLE) : 범진과 함께 부르는 크리스마스’는 내달 20일 오후 6시 CJ 아지트 광흥창에서 개최된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr