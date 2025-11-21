/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

데뷔 34년차 방송인 이영자가 김숙과의 동반 은퇴를 선언했다.MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전, 이하 ‘전참시’)에서는 3일간의 대장정을 마무리하는 ‘비보쇼 with Friends’ 10주년 공연 뒷이야기가 공개된다. 웃음과 열기로 가득했던 현장과 더불어, 시작부터 시트콤을 방불케 하는 송은이와 김숙의 유쾌한 티키타카로 인해 폭소가 터질 전망이다.공연을 앞두고 식사 중인 김숙은 송은이가 등장하자마자 “왜 이렇게 춤을 틀리는 거야”라며 전날 공연의 안무 실수를 지적해 긴장감을 조성한다고. 과연 송은이가 김숙의 잔소리를 이겨내고 완벽한 무대를 보여줄 수 있을지 궁금증을 자아내는 가운데, 30년 우정에서만 나오는 두 사람의 가감 없는 티키타카가 시청자들의 웃음 버튼을 정조준한다.김숙의 도발은 여기서 멈추지 않는다. 타깃이 이영자로 옮겨진 것. 이영자는 '25년 절친' 송은이와 김숙을 위해 선뜻 공연의 게스트로 참석했는데. 생애 첫 콘서트 무대를 앞두고 긴장한 이영자의 대기실을 찾아간 김숙은 끊임없이 이영자를 도발하며 현장을 뒤집어 놓는다. 이에 질세라 이영자 역시 “내가 떠날 때 김숙과 함께 떠나겠다”는 섬뜩한 동반 은퇴를 선언해 폭소를 터뜨린다.전석 매진 신화를 쓴 ‘비보쇼 with Friends’ 공연 현장도 공개된다. 게스트 백지영의 ‘내 귀에 캔디’ 무대를 집어삼킨 송은이와 김숙의 파격 변신이 특히 시선을 끈다. ‘짭택연’으로 무대에 선 송은이는 현란한 랩 실력을 뽐내고, 김숙은 터질 듯한 근육을 장착한 ‘머슬킹 근육숙’으로 등장해 대미를 장식한다.오는 22일(토) 밤 11시 10분 ‘전지적 참견 시점’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr