바가지 논란에 휘말린 정준하가 충격적 결과에 놀란다. 정준하는 코로나19의 여파로 식당 두 곳을 폐업해 약 10억의 손해를 봤다고 밝힌 바 있다.MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’(연출 김진용 이주원 안지선 방성수/작가 노민선)는 팬들과의 만남을 고대하며 단합 워크샵을 개최하는 ‘인사모(인기 없는 사람들의 모임)’ 회원들의 모습이 그려진다.지난 ‘인사모’ 총회에서는 제작진이 사전 조사한 인기 순위가 공개됐다. 1위 김광규, 2위 허성태, 3위 하하, 4위 정준하, 5위 허경환, 6위 현봉식, 7위 한상진, 8위 최홍만, 9위 투컷 순으로 랭크됐고, 그들만의 치열한 경쟁이 펼쳐져 웃음을 선사했다.공개된 사진 속에는 매주 인기 투표를 실시하기로 합의한 ‘인사모’ 회원들이 첫 번째 투표 결과를 기다리는 모습이 담겨 있다. ‘인사모’ 회원들의 인기를 끌어올려줄 공식 팬덤명은 방구석 프로듀서로 정해진다. 방구석 프로듀서들이 방송을 보고 직접 투표한 첫 번째 결과이기에, ‘인사모’ 회원들은 긴장을 감추지 못하고 있다.인기 투표 결과에 따라 계급화된 좌석도 눈길을 끈다. 커다란 회장님석에 앉은 지난주 1위 김광규는 고급 과자를 먹는 반면, 하위권으로 갈수록 책상과 과자가 점점 작아져 웃음을 자아낸다. 과연 김광규는 1위 자리를 지켜낼 수 있을지 관심이 집중된다.지난주 눈물까지 흘리며 진심을 보인 한상진과 초등학생들의 인기를 등에 업은 최홍만은 넋이 나간 듯한 표정을 짓고 있다. ‘바가지 논란’의 주인공 정준하는 충격적 결과에 입을 다물지 못한다. 김광규는 두 손을 모아 기도를 하고 있어, 순위 발표 시간을 더욱 궁금하게 한다. MC 유재석과 주우재는 극심한 순위 변동에 “판세가 요동친다”, “이게 뭐라고 이렇게 긴장이 되지?”라고 반응해, 장내를 크게 술렁이게 한 투표 결과에 이목이 쏠린다.앞서 허성태는 “초반에 정준하가 압구정에서 운영하던 가게에 갔는데 신제품이라며 이것저것 먹어보라고 권했다. 서비스인 줄 알았는데 계산서에 전부 찍혀 있더라”고 밝힌 바 있다.22일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr