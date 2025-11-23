/ 사진=텐아시아 DB

사진제공=JTBC '톡파원 25시'

먹방계 일인자 유튜버 쯔양이 오차 없는 맛집 감별 노하우를 풀어놓는다. 쯔양의 맛집 선정 비법을 들은 전현무가 헛웃음을 지었을 만큼 쯔양의 맛집 데이터가 감탄을 자아낸다.오는 24일 방송될 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 구독자 1270만 명을 보유한 먹방 크리에이터 쯔양이 출연해 대식가의 면모를 한껏 드러낸다.쯔양은 과거 배달비로만 1년에 4300만 원을 썼던 일화를 공개하며 “배달 앱 한 곳에서만 쓴 금액”이라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이어 “배달 음식을 진짜 많이 먹다 보니까 이제는 보면 맛집인지 안다”며 자신만의 맛집 선택 비법을 공개한다.특히 쯔양의 꿀팁을 전수받은 전현무는 “AI 필요 없이 맛집은 쯔양에게 물어보면 되겠다”며 헛웃음을 지었다고 해 과연 먹짱 쯔양만의 맛집 구분법은 무엇일지 궁금증이 모인다.이번 ‘톡파원 25시’에서는 태국 최북단의 대표 도시 치앙라이에서 즐기는 컬러 투어가 펼쳐진다. 먼저 백색 사원 왓 롱 쿤을 찾은 톡파원은 치앙라이 대표 예술가 찰름차이 코싯피팟이 신앙심과 예술적 사명을 위해 약 17억 원의 사비를 들여 완성한 사원이라는 사실을 전해 호기심을 돋운다. 사원의 본당부터 다리, 작은 장식품까지 온통 순백으로 물든 풍경은 어떤 모습일지 벌써부터 기대감을 높인다.이어 톡파원은 태국 북부 요리 맛집에서 선지 요리 루를 맛본다. 새빨간 피로 가득 찬 그릇에 전현무는 “생 피 아니냐”며 역대급 불호 반응을 보이고 쯔양 역시 “저건 저도 조금 힘들 것 같다”며 난처한 표정을 짓는다고.푸른 초원을 배경으로 양과 함께 사진을 찍을 수 있는 인증샷 명소 치앙라이 최초의 양 목장도 방문한다. 이곳에서는 양몰이견(犬)이 직접 양 떼를 몰아가는 이색적인 풍경까지 더해져 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.쯔양의 맛집 공략법부터 색으로 떠나는 치앙라이 랜선 여행까지 즐길 거리 가득한 JTBC ‘톡파원 25시’는 오는 24일 저녁 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr