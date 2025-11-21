/사진 = MANYMAKE 마니메이크

가수 진실이 6년 만에 새 싱글로 돌아온다.진실은 자신의 SNS를 통해 "제 목소리 잊으셨나요?"라는 문구와 함께 영상을 공개하며 신보 발매 소식을 전했다.해당 영상에는 진실이 그동안 가창해온 대표 곡들이 소개됐다. 원빈 주연 영화 '아저씨' OST 'Dear', 드라마 '학교'의 'Reset', 타블로 '나쁘다', ILLSON & 로꼬 'Home', MC몽 '내가 그리웠니', 다이나믹듀오 '사선에서', 매드클라운 '화', 프라이머리 'Happy Ending', 오반 '취한 밤' 등, 한 소절만 들어도 많은 사랑을 받았던 곡들이 나열되며 눈길을 끈다.특히 영상 마지막 장면에서 진실의 3D 조각상과 함께 'noecho (Feat.???)'라는 문구가 더해져, 참여 아티스트에 대한 궁금증을 높이고 있다.한편, 진실의 신곡 'noecho'는 오는 23일 오후 6시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr