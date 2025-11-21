사진=조준원 기자

배우 이제훈이 시즌3가 전 시즌들의 인기를 뛰어 넘을 수 있을지에 대한 생각을 밝혔다.18일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '모범택시3' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 강보승 감독과 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람이 참석했다.'모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰이 원작이다. 오상호 작가가 시즌1, 2에 이어 집필을 맡았다. 시즌1에서 조연출로 참여한 강보승이 시즌3 메가폰을 잡았다.'무지개 운수' 택시 기사 김도기로 돌아온 이제훈은 시즌3에서의 변화에 대해 "차가 업그레이드 됐다. 이전 택시들이 클래식했다면, 이번에는 성능부터 너무 잘 달린다. 카액션 할 때 너무 편했다. 디자인적으로도 멋있게 뽑아줘서 시즌3로 시그니처 자동차가 굳어질 것 같다"고 말했다.'모범택시'는 시즌 1에서 최고 시청률 16%, 시즌 2에서는 21%를 돌파했다. 이러한 인기를 넘어설 수 있을지 묻자 이제훈은 "감히 말씀드리기는 힘들다. 그렇지만 여태까지 찍은 에피소드들과 현장에서 고생했던 순간을 기억하면 시즌3가 더 깊어지고 끈끈하고 사이다 같은 통쾌함이 있을 것 같다. 그 부분을 기대하고 있다"고 밝혔다.이어 "시즌1을 시작할 때만 해도 시즌3까지 이어질 이야기라고 생각하지는 못했다. 많은 사랑을 받아서 시즌3까지 할 수 있었던 건 사랑과 응원이 있었기에 가능했다. 이번 시즌도 응원 받으리라 믿고 있다. 응원해준 만큼 시원한 빅재미로 보답하겠다"고 다짐했다.'모범택시3'는 오는 11월 21일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr