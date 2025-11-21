사진제공=티빙

배우 김유정이 '친애하는 X'에서 열연하고 있다. 극 중 김유정은 백아진으로 분해 톱스타 허인강(황인엽 분)과 열애했다.지난 20일 공개된 티빙 오리지널 '친애하는 X' 7, 8회에서 김유정은 감정의 흐름을 흔들림 없이 유지한 탄탄한 연기로 시청자들의 몰입을 불러일으켰다. 특히 7회에서 김유정은 레나(이열음 분)를 향한 백아진의 서늘한 태도를 태연한 표정과 여유 있는 미소, 나른한 말투로 표현하며 압도적 장면을 완성했다.이어진 8회에서는 허인강(황인엽 분) 조모의 사망을 계기로 주변 상황이 변화하기 시작함에도 흐름을 냉정하게 통제하며 백아진의 욕망을 더욱 선명하게 드러냈다. 감정의 폭발과 절제를 오가는 완급 조절로 캐릭터의 이면을 입체적으로 구축해 내며 한계 없는 연기력을 다시 한번 증명했다.이처럼 김유정은 백아진 캐릭터의 서사를 단단하게 끌고 가며 극의 완성도를 견인하고 있다. 소속사 어썸이엔티 측은 "김유정이 장면의 흐름을 주도하는 집중력과 적확한 감정 사용을 바탕으로 캐릭터의 매력을 200% 표현해 내기 위해 노력을 쏟았다"라며 "긴 시간 쌓아온 연기 내공을 가감 없이 펼치고 있는 김유정에게 앞으로도 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.'친애하는 X'를 이끌고 있는 김유정은 지난 6일 첫 공개 이후부터 국내외에서 화제의 중심에 우뚝 섰다. 지난 18일 공개된 굿데이터코퍼레이션 주간 화제성 펀덱스 조사에서 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 1위에 오른 것. 또 '친애하는 X'는 공개 첫 주 라쿠텐 비키(Viki)에서도 미주, 유럽, 오세아니아, 인도 지역 주간 시청 기준 TOP 3에 올랐으며, 미국, 브라질, 멕시코, 영국, 프랑스, 인도 등 108개 국가에서 1위를 차지했다.'친애하는 X'는 매주 목요일 오후 6시 티빙을 통해 2회씩 순차 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr