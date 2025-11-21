/사진 = 제이지스타

그룹 코요태가 울산 공연을 마치고 부산·창원에서 전국투어를 이어간다.코요태는 지난 15일 ‘2025 코요태스티벌 전국투어 : 흥’ 울산 공연을 개최했다. 공연은 히트곡 ‘패션’, ‘파란’, ‘아하’, ‘우리의 꿈’, ‘콜미’, ‘실연’, ‘비상’, ‘비몽’ 등을 중심으로 구성됐으며, 관객들의 높은 호응 속에 진행됐다. 관객들은 공연 내내 기립 응원을 이어가며 현장 분위기를 끌어올렸다.SNS에는 “의자에 앉아 있을 시간이 거의 없었다”는 내용의 후기와 함께 심박수·걸음 수 측정 인증 등 현장 반응이 공유됐다. 팬들은 “흥 하면 코요태” 등 반응을 보이며 공연 만족도를 전했다.이날 울산 공연에는 그룹 DJ DOC가 게스트로 참여해 ‘RUN TO YOU’, ‘DOC와 춤을’ 등의 무대를 선보였다. 앞선 공연에서는 임창정, 조성모, 디바 등 1990~2000년대 활동 가수들이 게스트로 등장한 바 있어, 향후 부산·창원 공연의 게스트 라인업에도 관심이 모이고 있다.코요태는 9월 대구 공연을 시작으로 서울, 울산 등에서 투어를 이어왔으며, 공연마다 히트곡 메들리와 VCR 구성, 게스트 무대 등을 통해 재관람 수요가 발생하고 있다고 밝혔다.코요태는 오는 29일 부산, 12월 27일 창원에서 ‘2025 코요태스티벌’을 이어갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr