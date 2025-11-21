사진=ENA, NXT, 코미디TV

예능 '어디로 튈지 몰라'의 쯔양이 '생선 먹방 최대한도'를 공개한다. 유튜브 구독자 1270만 명을 보유하는 그의 월 수입은 최소 1억 원 이상이라고 알려졋다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다. '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 주목받고 있다.쯔양이 한계 없는 생선 먹방의 진수를 펼친다고 해 눈길을 끈다. 이날 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단은 사장님의 인생 맛집인 갈치 집을 찾아가기 위해 사상 최초 제주도 오프닝에 나선다. 이때, 쯔양을 사로잡은 것은 바로 초대형 갈치구이. 안재현은 쯔양의 환호성에 "원래 생선 몇 마리 먹냐"라며 본격 양 견제에 나선다.그러자 쯔양은 "생선은 먹으면서 소화돼서 배가 안 찬다. 방어는 10kg 정도 먹는다"라고 가볍게(?) 답하더니, 사장님이 살을 바르고 남은 뼈를 버리려 하자 "그거 저 주시면 안 돼요?"라며 야무지게 발라 먹어 웃음을 유발한다. 급기야 쯔양이 갈치구이의 접시 바닥까지 싹싹 긁어 먹자, 조나단은 "뱃속에 수족관을 차리는 거야?"라며 놀라워해 폭소를 자아낸다.쯔양이 촬영 중 바다 입수를 선언한다고 해 흥미를 높인다. "바다 수영할 줄 아냐"라는 안재현의 스몰 토크가 순간 쯔양의 예능감을 자극한 것. 쯔양은 "가위바위보로 뛰어들기 어떠냐"라며 눈을 반짝이더니 "나만 아니면 돼"를 외치며 버라이어티 예능 새싹의 패기를 분출한다. 하지만 쯔양이 4분의 1 확률을 뚫고 입수에 당첨돼 현장이 발칵 뒤집어지고, 다음 맛집 섭외에 실패할 경우 쯔양이 입수하기로 결정되면서 분위기가 한껏 달아오른다고.과연 쯔양은 무사히 집에 돌아갈 수 있을지, 예능 새싹 쯔양의 활약이 담길 다가오는 '어튈라' 10회에 대한 궁금증이 수직으로 상승한다.'어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 오후 7시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr