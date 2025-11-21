사진=하연수 SNS

배우 하연수가 일본에서의 근황을 전했다.하연수는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "가을. 오랜만에 베레모도 좀 쓰고, 아우터도 마음껏 껴입고 산책했어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 하연수는 일본 각지에서 푸른색 베레모에 회색 코트 차림으로 다양한포즈를 취하고 있는 모습. 특히 하연수는 2018년 드라마 '리치맨' 이후 한국에서 7년 동안 공백기를 가지고 있음에도 일본에서 행복해 보여 눈길을 끌었다.한편 하연수는 2022년 11월 일본 기획사 트슌플라넷과 전속계약을 체결하고 일본에서 활발히 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr