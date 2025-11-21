/ 사진=피네이션(P NATION) 제공

가수 헤이즈가 열 번째 미니앨범 'LOVE VIRUS Pt.1'을 공개 준비 중이다.헤이즈는 20일 공식 SNS를 통해 약 1년 만에 발매하는 새 앨범 트랙리스트를 올렸다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Love Virus (Feat. I.M)'를 비롯해 '새벽택시 (Feat. 이창섭)', '너 때문에 난', '어때 보여', '마지막 인사', '신기루' 등 총 여섯 곡이 담긴다.아이엠과 이창섭이 피처링으로 참여했다. 두 사람은 각각 타이틀곡과 수록곡에 목소리를 보태며 완성도를 높였다.미니 10집은 사랑이 남긴 흔적과 균열을 여섯 개의 감정 단위로 정리한 앨범이다. 헤이즈는 이번에도 작사와 작곡에 참여해 싱어송라이터로서의 색깔을 드러냈다.헤이즈의 'LOVE VIRUS Pt.1'은 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr