유재석과 결별했다더니…이미주, '40대 후반' 男가수에 반했다 "너무 잘생겨" ('힛트쏭')

/ 사진=텐아시아DB

4년 만에 유재석이 소속된 안테나와 전속계약 마침표를 찍은 러블리즈 출신 미주(31)가 태사자 얼굴에 반했다.21일 방송되는 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 290회는 ‘반갑구만 반가워요~ 다시 뭉친 그룹 힛-트쏭’을 주제로, 오랜 시간이 지나 다시 함께 무대에 선 그룹들의 히트곡을 소개한다.이날 방송에서는 태사자의 ‘Time’이 소개된다 .1집 후속곡이었던 이 노래는 느린 템포의 중독성 있는 멜로디와 감성이 돋보이는 곡으로, 데뷔곡 '도'에 이어 대중들에게 태사자를 각인시켰다.해체 후 소식을 들려주지 않았던 태사자는 지난 2019년, 완전체로 방송 프로그램에 출연하며 근황을 전해 많은 팬들의 반가움을 자아낸 바 있다.이미주는 화면 속 태사자의 미모에 놀라 시선을 고정한 채 말을 잇지 못한다. 급기야 자리에서 벌떡 일어나 화면 앞으로 다가가자, 김희철이 노래를 따라 부르며 길을 막아서지만 아랑곳하지 않고 집중하는 모습을 보인다.영상을 보던 이미주는 제작진에게 “다시 뭉쳤다고요? 진짜 활동하세요, 지금? 언제 활동하셨어?”라며 다급하게 질문해 웃음을 자아낸다.이동근이 “미주 씨 음악은 하나도 안 들었죠?”라고 질문하자, 이미주는 “얼굴밖에 안 보이는데요? 너무 잘생기셨다”라며 솔직하게 반응한다. 이어 “느린 템포를 한 게 정말 잘하신 것 같아. 왜냐면 빠른 템포로 하면 얼굴이 안 보였을 텐데 느린 템포로 하니까 얼굴이 너무 잘 보이고 너무 좋다”라며 감탄한다.김희철은 “대학생 누나들이 굉장히 좋아했죠”, “힙합 패션을 입고 나오는 아이돌이 대부분이었던 그 시대에 슈트를 입고 나와서 ‘세련됐다’, ‘고급지다’면서 인기가 많았다”고 당시 인기를 설명한다.이에 이미주는 “멋있어, 멋있어”라며 연신 호응하다가, “근데 인기 진짜 많으셨을 것 같은데요? 도대체 왜 활동을 접으신 거예요?”라고 아쉬움 섞인 질문을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만든다.한편, 태사자는 1997년 데뷔한 가수로, 4명의 멤버 모두 현재 40대다. 가장 나이가 많은 리더 김형주는 1977년생으로 만 48세이다.그 시절 팬심을 다시 소환한 재결합 그룹들의 히트곡은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘이십세기 힛-트쏭’ 290회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr