라미란, 44사이즈도 거뜬할듯…V라인에 깜찍 애교까지

배우 라미란이 한층 더 예뻐진 미모를 뽐냈다.
최근 라미란의 소속사에는 그녀가 춤추는 영상이 올라왔다. 메이크업 예능에. 출연하는 그는 관리에 힘을 쏟는 모습. ‘퍼펙트 글로우’는 라미란을 대표, 박민영을 실장으로 내세워 국내 최고의 헤어·메이크업 아티스트들과 함께 뉴욕에서 K-뷰티의 진면목을 선보이는 글로벌 리얼리티 예능이다.
‘단장’의 CEO 역할을 맡은 라미란은 첫인상부터 손님들의 마음을 사로잡는 살가운 태도로 중심축 역할을 하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 라미란의 소속사에는 그녀가 춤추는 영상이 올라왔다. 메이크업 예능에. 출연하는 그는 관리에 힘을 쏟는 모습. ‘퍼펙트 글로우’는 라미란을 대표, 박민영을 실장으로 내세워 국내 최고의 헤어·메이크업 아티스트들과 함께 뉴욕에서 K-뷰티의 진면목을 선보이는 글로벌 리얼리티 예능이다.
‘단장’의 CEO 역할을 맡은 라미란은 첫인상부터 손님들의 마음을 사로잡는 살가운 태도로 중심축 역할을 하고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT