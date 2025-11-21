라미란, 44사이즈도 거뜬할듯…V라인에 깜찍 애교까지

배우 라미란이 한층 더 예뻐진 미모를 뽐냈다.최근 라미란의 소속사에는 그녀가 춤추는 영상이 올라왔다. 메이크업 예능에. 출연하는 그는 관리에 힘을 쏟는 모습.‘퍼펙트 글로우’는 라미란을 대표, 박민영을 실장으로 내세워 국내 최고의 헤어·메이크업 아티스트들과 함께 뉴욕에서 K-뷰티의 진면목을 선보이는 글로벌 리얼리티 예능이다.‘단장’의 CEO 역할을 맡은 라미란은 첫인상부터 손님들의 마음을 사로잡는 살가운 태도로 중심축 역할을 하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr